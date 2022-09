Giovanni Simeone desobedeció a su padre cuando decidió tatuarse el trofeo de la Champions League en uno de sus brazos. La ley argentina indica que estos procedimientos se deben realizar al tener 18 años, pero Gio lo hizo a los 13, generando la incomodidad del ‘Cholo’, estricto en casa como cuando dirige en el Atlético de Madrid.

“Tenía 13 años cuando me hice mi primer tatuaje. En realidad no te puedes tatuar antes de los 18 años, pero era un gran fanático de la ‘Champions League’. Entonces me hice el logo a esa edad”, había confesado Giovanni hace algunos años cuando todavía soñaba con jugar el torneo de clubes más importante de Europa.

Estreno goleador en Napoli del Cholito Simeone con un emotivo festejo. ¡Y en la #CHAMPIONSxESPN! pic.twitter.com/tj6YroKOSV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2022

Luego de jugar en Banfield y River Plate, Giovanni llegó a Europa, pero su debut en Champions League recién se dio en este temporada. Ingresó en el encuentro del Napoli ante Liverpool y anotó en el gran triunfo ante el equipo inglés.

Le bastó 3 minutos para cumplir su sueño y anotar en la primera fecha de la fase de grupos. El triunfo por 4-1 le da muchas posibilidades de acceder a octavos de final, en un grupo donde el Liverpool sigue siendo el favorito a quedar como líder y que además cuenta con el Ajax en un buen momento.

“Estoy viviendo un momento que siempre soñé, que siempre creí que podía llegar, por eso me hice este tatuaje porque sabía que lo iba a lograr. Todo se puede, con trabajo, constancia, sacrifico y con querer, porque lo quise desde chico”, dijo Gio al finalizar el partido.