icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El astro brasileño protagonizó un divertido momento junto a su hija Mavie.
El astro brasileño protagonizó un divertido momento junto a su hija Mavie.
Por Marco Quilca León

Neymar volvió a protagonizar un momento viral, pero esta vez lejos de una cancha de fútbol. El delantero brasileño compartió una divertida escena junto a su hija Mavie, quien se convirtió en la encargada de maquillarlo. Frente a la cámara, el jugador del Santos se mostró relajado, entre risas y con el rostro lleno de colores, dejando ver una faceta mucho más íntima de su vida familiar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.