Neymar volvió a protagonizar un momento viral, pero esta vez lejos de una cancha de fútbol. El delantero brasileño compartió una divertida escena junto a su hija Mavie, quien se convirtió en la encargada de maquillarlo. Frente a la cámara, el jugador del Santos se mostró relajado, entre risas y con el rostro lleno de colores, dejando ver una faceta mucho más íntima de su vida familiar.

El brasileño incluso se animó a bromear sobre la situación y lanzó una particular frase mientras su hija continuaba con su trabajo: “Mi masculinidad disminuyó después de convertirme en padre de una niña”. La ocurrencia de Neymar acompañó un momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que volvió a mostrar la cercanía que mantiene con Mavie.

No es la primera vez que Neymar deja de lado su imagen de futbolista para compartir momentos especiales con su hija. En agosto, el brasileño también se volvió viral después de asistir a una presentación de ballet de Mavie. Las cámaras lo captaron visiblemente emocionado, incluso entre lágrimas, mientras observaba a la pequeña sobre el escenario. Después, también se animó a participar en una dinámica de baile junto a ella.

NEYMAR Y EL TIERNO MOMENTO CON SU HIJA 🤣❤️



💬 "Mi masculinidad disminuyó después de que me convertí en papá de una nena" pic.twitter.com/jMGmHMihiM — Diario Olé (@DiarioOle) September 12, 2026

Mavie nació en octubre de 2023 y es la hija de Neymar y Bruna Biancardi. La vida familiar del futbolista ha ganado protagonismo durante los últimos meses, con varias escenas que muestran al brasileño en un rol distinto al que suele tener dentro de los estadios. Esta vez, no hubo goles ni gambetas: Neymar simplemente se dejó maquillar por su hija y convirtió un momento cotidiano entre padre e hija en uno de los videos más comentados de los últimos días.

*****

SOBRE EL AUTOR