“El único grande”: así es la revista informativa de Universitario para la final de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes preparó una revista informativa para dar a conocer su historia, sus logros, su estadio e instalaciones previo a la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

En el brochure, los cremas hacen una presentación de lo que significa Universitario para el fútbol peruano, rememorando los mejores momentos de su historia y compartiéndolo con los hinchas que asistan hoy al Estadio Monumental.

Además, destacan la grandiosidad del templo crema como un estadio “del siglo XXI”, albergando grandes eventos futbolísticos y también musicales. Como se sabe, el Monumental recibió la final de la Copa Libertadores 2019 y grandes conciertos como The Rolling Stones y Paul MacCartney.

De igual manera, resaltan las instalaciones de Universitario como Campo Mar y el estadio Lolo Fernández; repasan los títulos conseguidos por el club en su historia y recuerdan la trascendencia de Lolo como máximo ídolo crema.