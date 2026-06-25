Por Pedro Ortiz Bisso

Mobutu Sese Seko era uno de esos dictadores africanos que calzaban con el estereotipo hollywoodense: autocrático, narcisista y ladrón. Según “Financial Times”, su fortuna rondaba los cinco mil millones de dólares. Le cambió el nombre a su país (pasó de llamarse República Democrática del Congo a Zaire) y cuando su selección se convirtió en la primera del África negra en ir a un Mundial (Alemania 74), le regaló un auto a cada jugador.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.