Brazil's forward #10 Neymar celebrates after winning the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Brazil's forward #10 Neymar celebrates after winning the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Por Redacción EC

Un video creado con inteligencia artificial se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos en Brasil al presentar una emotiva historia protagonizada por Neymar. La pieza audiovisual imagina un encuentro entre el delantero en la actualidad y su versión más joven, en una escena cargada de nostalgia que ha conmovido a millones de hinchas.

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