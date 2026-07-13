Un video creado con inteligencia artificial se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos en Brasil al presentar una emotiva historia protagonizada por Neymar. La pieza audiovisual imagina un encuentro entre el delantero en la actualidad y su versión más joven, en una escena cargada de nostalgia que ha conmovido a millones de hinchas.

La repercusión fue tal que el propio futbolista terminó reaccionando al contenido.

El video de IA que revive el sueño de Neymar y conmueve a la afición brasileña. Foto: Instagram

La historia, inspirada en un estilo cinematográfico, muestra a un Neymar marcado por el paso del tiempo que viaja al pasado para encontrarse con el joven que comenzaba a deslumbrar con la selección brasileña.

En ese encuentro le hace una única petición: “¿Puedo intentarlo una vez más? Jugar un último Mundial”. “Sí...”

La secuencia concluye con el Neymar del futuro con el trofeo de la Copa del Mundo en la mano, con el año 2030, sugiriendo que finalmente logró cumplir ese deseo. El resultado llamó la atención por su calidad visual y la carga emocional de la historia.

Neymar reaccionó al emotivo video viral

El impacto del video no tardó en llegar al propio delantero brasileño.

Neymar respondió a la publicación en sus redes sociales utilizando varios emojis de emoción y lágrimas.

Su reacción impulsó aún más la viralización del video, que acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de hinchas que expresaron su deseo de volver a verlo liderando a Brasil en una Copa del Mundo.

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