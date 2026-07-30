Michael Olise ha quedado en el centro de la atención mediática durante sus días de descanso. Luego de su participación con la selección francesa en el Mundial 2026, el atacante fue protagonista de una grabación que acumuló miles de interacciones en plataformas digitales.

El material audiovisual fue difundido originalmente por el rapero haitiano Izolan a través de su cuenta de Instagram, dejando ver al futbolista del Bayern Múnich disfrutando de una fiesta a bordo de un lujoso yate en aguas de Turquía.

Lujos, música y un momento polémico: el video de Michael Olise tras el Mundial que da la vuelta al mundo. Foto: Instagram

Los detalles que encendieron las redes

En las imágenes se observa al jugador de 24 años relajado en la cubierta, rodeado de música, comida y un grupo de invitados. El atacante francés aparece sin camiseta, con lentes de sol, un reloj de oro y un collar plateado, mientras sostiene una botella.

El punto de mayor repercusión en la escena ocurrió cuando una joven en bikini realizó un baile sobre el deportista. Olise se mantuvo tranquilo y apenas tuvo una breve reacción, apoyando una mano sobre la espalda de la joven mientras las imágenes continuaban.

El video viral de Olise en sus vacaciones, compartido por el rapero Izolan, que generó repercusión en redes y en los medios europeos 😳 pic.twitter.com/GCddGolVYx — Diario Olé (@DiarioOle) July 30, 2026

A pesar de que el clip duró apenas unos segundos, su difusión fue suficiente para generar un intenso debate y comentarios entre los usuarios y la prensa del viejo continente. Las vacaciones del delantero no han pasado desapercibidas en medio del receso de la temporada europea.

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