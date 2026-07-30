Michael Olise en el centro de la polémica: se viraliza video del delantero del Bayern Múnich en un lujo yate. Foto: Reuters/Sam Navarro
Michael Olise en el centro de la polémica: se viraliza video del delantero del Bayern Múnich en un lujo yate. Foto: Reuters/Sam Navarro
Por Redacción EC

Michael Olise ha quedado en el centro de la atención mediática durante sus días de descanso. Luego de su participación con la selección francesa en el Mundial 2026, el atacante fue protagonista de una grabación que acumuló miles de interacciones en plataformas digitales.

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