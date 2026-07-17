El video de Marcelo Bielsa de hace 30 años que explica la mística de la Selección Argentina. Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich
El video de Marcelo Bielsa de hace 30 años que explica la mística de la Selección Argentina. Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich
Por Redacción EC

En plena euforia por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, las redes sociales rescataron una reflexión de Marcelo Bielsa grabada hace tres décadas, en la que el entrenador describió lo que considera la principal virtud del futbolista argentino.

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