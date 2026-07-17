En plena euforia por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, las redes sociales rescataron una reflexión de Marcelo Bielsa grabada hace tres décadas, en la que el entrenador describió lo que considera la principal virtud del futbolista argentino.

El video volvió a cobrar fuerza entre los hinchas por la vigencia de sus palabras y por la identificación que muchos encuentran entre esa descripción y el presente de la Albiceleste.

Argentina con las pulsaciones a mil remontó 2-1 a Inglaterra y, con Messi como bandera, confirmó que su mayor fortaleza es una identidad competitiva. | Foto: Selección Argentina / AFA

En menos de un minuto, el “Loco” Bielsa sostuvo que la principal ventaja competitiva del jugador argentino no pasa por las condiciones técnicas o tácticas, sino por una característica ligada a su personalidad.

“La gran virtud del futbolista argentino, yo creo que tiene una rebeldía frente a la derrota o un deseo de triunfo que es el que le abre las puertas de todos lados (...) Es un rebelde ante la derrota”, dice el experimentado entrenador.

El costo de una ambición por ganar

En la misma reflexión, Bielsa también explicó que esa búsqueda permanente de la victoria genera sentimientos encontrados fuera de Argentina. Según el técnico, esa intensidad competitiva suele despertar tanto admiración como rechazo en otros países de la región.

“Tenemos un deseo tan grande de ganar que genera sentimientos antagónicos. Te contrato y te rechazo, te desprecio y te admiro todo junto”, añadió.

Un mensaje que volvió a cobrar fuerza en el Mundial 2026

Treinta años después de aquellas declaraciones, el video volvió a viralizarse en medio del gran momento que atraviesa la Selección Argentina, clasificada a una nueva final de la Copa del Mundo.

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