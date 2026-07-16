Por Redacción EC
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó un episodio que generó repercusión después del pitazo final. El cruce entre Jude Bellingham y Valentín “Colo” Barco llamó la atención porque el volante argentino ni siquiera había disputado el encuentro.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó un episodio que generó repercusión después del pitazo final. El cruce entre Jude Bellingham y Valentín “Colo” Barco llamó la atención porque el volante argentino ni siquiera había disputado el encuentro.
Sin embargo, horas después comenzaron a difundirse videos grabados por hinchas desde las tribunas que mostrarían el posible origen del incidente, una escena que no fue captada por la transmisión oficial.
La celebración de Barco tras el gol de Enzo Fernández
Cuando Enzo Fernández marcó el 1-1 parcial frente a Inglaterra, el banco argentino invadió de emoción el campo de juego para celebrar el tanto. En medio de la euforia, Valentín Barco ingresó con la pechera puesta y, antes de reunirse con sus compañeros, les gritó el gol en el rostro a algunos futbolistas ingleses.
La transmisión oficial enfocó el festejo de Enzo Fernández, Lionel Messi y el resto del plantel, por lo que la acción de Barco pasó desapercibida para la mayoría de espectadores. No obstante, varios hinchas registraron el momento desde las gradas y las imágenes comenzaron a viralizarse posteriormente.
"Colo Barco"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026
Porque al final sí le había hecho algo a Bellingham. https://t.co/tJzx39vMfK pic.twitter.com/sSfTGSGQft
El cruce entre Bellingham y Barco tras el partido
Una vez consumada la victoria argentina, las cámaras sí captaron el momento en que Jude Bellingham se acercó a Valentín Barco mientras este celebraba junto a sus compañeros y le propinó un golpe en la nuca. El exjugador de Boca reaccionó con un empujón y ambos quedaron frente a frente.
Nicolás Paz fue el primero en intervenir para intentar separarlos, mientras Barco le hacía gestos a Bellingham preguntándole el motivo de su reacción. Instantes después apareció Nicolás Otamendi, quien empujó al futbolista inglés para alejarlo de la discusión.
El altercado provocó que otros jugadores de ambas selecciones se acercaran al lugar, aunque la situación no pasó a mayores y terminó pocos segundos después.
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