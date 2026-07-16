Una vez finalizado el partido, el exjugador de Boca vivió un tenso momento con Jude Bellingham. Foto: Captura de video
Una vez finalizado el partido, el exjugador de Boca vivió un tenso momento con Jude Bellingham. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó un episodio que generó repercusión después del pitazo final. El cruce entre Jude Bellingham y Valentín “Colo” Barco llamó la atención porque el volante argentino ni siquiera había disputado el encuentro.

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