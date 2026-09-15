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Resumen

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El exfutbolista argentino sorprendió al bailar salsa, mambo y merengue junto a su hija Victoria.
El exfutbolista argentino sorprendió al bailar salsa, mambo y merengue junto a su hija Victoria.
Por Marco Quilca León

Esteban “Cuchu” Cambiasso cambió las canchas de fútbol por una pista de baile y sorprendió a todos. El exmediocampista argentino protagonizó junto a su hija Victoria una presentación de salsa, mambo y merengue durante una competencia realizada en Milán, Italia. El video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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