Esteban “Cuchu” Cambiasso cambió las canchas de fútbol por una pista de baile y sorprendió a todos. El exmediocampista argentino protagonizó junto a su hija Victoria una presentación de salsa, mambo y merengue durante una competencia realizada en Milán, Italia. El video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante poco más de un minuto, Cambiasso dejó de lado la imagen seria que lo acompañó durante buena parte de su carrera y mostró una faceta completamente diferente. Vestido para la ocasión, siguió los pasos de la coreografía junto a Victoria, con quien evidenció una gran coordinación y complicidad sobre la pista. La presentación generó elogios entre quienes presenciaron el espectáculo y también entre los usuarios que compartieron las imágenes.

La presencia de Victoria explica, en buena parte, la soltura del exfutbolista. La hija del “Cuchu” está vinculada a la danza desde pequeña y se especializó en ritmos latinos como la salsa y el merengue. Actualmente participa en competencias internacionales y utiliza una cuenta en redes sociales para compartir sus presentaciones y coreografías.

Padre e hija participaron de una actividad organizada por Tropical Gem, una compañía con sede en Milán vinculada al circuito internacional de salsa. Para Victoria, competir en este tipo de escenarios forma parte de su carrera; para Cambiasso, en cambio, fue una oportunidad para acompañarla y compartir con ella una de sus grandes pasiones.

Las imágenes fueron difundidas por el proyecto audiovisual yj27_films, dedicado a registrar a bailarines de salsa, mambo y merengue en diferentes congresos y festivales. La publicación destacó precisamente el contraste entre el pasado futbolístico de Cambiasso y su nueva faceta sobre la pista. El argentino fue campeón de la Champions League con el Inter de Milán y también mundialista con la selección argentina.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, no fueron únicamente los pasos del exvolante. Fue la naturalidad con la que se desenvolvió junto a Victoria. La escena mostró una faceta desconocida del “Cuchu”, lejos de los grandes estadios, los trofeos y la presión del fútbol profesional. Esta vez, el desafío era seguir el ritmo de su hija. Y, a juzgar por la reacción en redes, también salió campeón.

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