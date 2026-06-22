Messi sorprende con un gesto cercano antes de Austria y conquista las redes sociales. Foto: Captura de video/Icons.com/Instagram
Messi sorprende con un gesto cercano antes de Austria y conquista las redes sociales. Foto: Captura de video/Icons.com/Instagram
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a protagonizar un momento que rápidamente dio la vuelta al mundo, esta vez fuera del campo de juego. En la previa del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, el capitán argentino firmó 50 camisetas en apenas 10 minutos, en una escena que se volvió viral en redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.