Lionel Messi volvió a protagonizar un momento que rápidamente dio la vuelta al mundo, esta vez fuera del campo de juego. En la previa del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, el capitán argentino firmó 50 camisetas en apenas 10 minutos, en una escena que se volvió viral en redes sociales.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram Icons Memorabilia, acompañado de la frase “POV: You meet Lionel Messi”, mostrando un ambiente relajado y cercano con los hinchas.

Messi protagoniza un momento íntimo y firma 50 camisetas en la previa del Mundial 2026. Foto: Captura de video/Icons.com/Instagram

En las imágenes se observa al astro argentino en un entorno distendido, firmando camisetas una tras otra entre sonrisas y gestos de cercanía. La escena, acompañada también por la presencia de su padre, mostró un lado más personal del capitán argentino, lejos de la presión competitiva del Mundial.

50 camisetas en 10 minutos

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la rapidez y disposición del futbolista para atender a los hinchas.

Según lo difundido en el video, Messi firmó cerca de 50 camisetas en un lapso de apenas 10 minutos, manteniendo siempre una actitud amable y sonriente mientras compartía el momento.

Más allá de su rendimiento deportivo, Messi continúa generando impacto por acciones como esta, que refuerzan su vínculo con los hinchas alrededor del mundo.

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La escena previa al partido ante Austria se sumó a una larga lista de momentos que muestran la parte humane que caracterizó siempre al capitán argentino, quien sigue siendo una de las figuras más queridas del fútbol internacional.

La publicación rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la sencillez del jugador y la emoción del momento compartido con su familia.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

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