El video parece sacado de una película, pero ocurrió en pleno campo de juego. Andros Townsend, exfutbolista de Tottenham y de la selección de Inglaterra, fue atropellado por una aplanadora de césped mientras realizaba el calentamiento durante el partido entre PT Prachuap y Pattani FC, por la Liga de Tailandia. El jugador de 35 años terminó debajo de la pesada máquina, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El insólito accidente ocurrió durante el entretiempo, cuando Townsend realizaba ejercicios junto a sus compañeros. En un momento, el futbolista salió de la zona destinada al calentamiento para intentar alcanzar un balón y se cruzó accidentalmente en la trayectoria del rodillo que se encontraba trabajando sobre el césped. La máquina lo golpeó por detrás y pasó sobre sus piernas hasta acercarse a la zona de la cintura. El conductor frenó inmediatamente al darse cuenta de lo sucedido.

La preocupación fue inmediata. Townsend quedó tendido sobre el césped mientras sus compañeros y el propio conductor de la aplanadora se acercaron para auxiliarlo. Sin embargo, el desenlace fue mucho menos grave de lo que hacía pensar la impactante imagen. El futbolista no sufrió lesiones de consideración y, después de recuperarse del golpe, pudo retomar el calentamiento.

A Andros Townsend se lo llevó puesto un RODILLO PARA CÉSPED en la liga tailandesa. 🇹🇭⚠️



No sufrió lesión de gravedad. 🙏 pic.twitter.com/gLzLbVjOzA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2026

El propio Townsend contó posteriormente que pensó que podía haberse roto el tobillo o la rodilla y reconoció que tuvo mucha suerte. Incluso se tomó el accidente con humor en sus redes sociales. Lo más llamativo llegó después: pese al susto, permaneció entre los suplentes y ingresó en los últimos minutos del encuentro.

La jornada terminó todavía mejor para el futbolista inglés. PT Prachuap se impuso 3-0 ante Pattani FC, mientras Townsend pudo volver al campo apenas unos minutos después de haber sido atropellado por la máquina. Las imágenes del incidente, grabadas desde las tribunas, recorrieron las redes sociales y convirtieron al exjugador de la Premier League en protagonista de una de las escenas más insólitas del fútbol internacional en los últimos días.

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