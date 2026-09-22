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Resumen

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Andros Townsend fue atropellado por una aplanadora en pleno entrenamiento.
Andros Townsend fue atropellado por una aplanadora en pleno entrenamiento.
Por Marco Quilca León

El video parece sacado de una película, pero ocurrió en pleno campo de juego. Andros Townsend, exfutbolista de Tottenham y de la selección de Inglaterra, fue atropellado por una aplanadora de césped mientras realizaba el calentamiento durante el partido entre PT Prachuap y Pattani FC, por la Liga de Tailandia. El jugador de 35 años terminó debajo de la pesada máquina, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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