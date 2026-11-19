El primer cable que reporta la agencia AFP -firma del periodista Rémi Bouveresse- dice sobre Philippe Diallo: “Discreto, eficaz y respaldado por un buen balance al frente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF)”. Así se presenta la candidatura de la apuesta de la UEFA para competir contra Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA en marzo 2027.

El misterio rodea a Diallo, un hombre catalogado con perfil bajo que postula a un puesto donde tendrá todos los reflectores encima. Porque la presidencia de la FIFA suele tener nombres que ocupan titulares antes de la campaña. Gianni Infantino conoce ese escenario: combina exposición pública, alianzas continentales y una agenda que amplió el alcance del organismo. Philippe Diallo aparece desde otro registro. No construyó su carrera en los focos. Su candidatura, impulsada por la UEFA, nace de la discreción de un dirigente que lleva décadas entendiendo el fútbol desde sus oficinas.

Antes de él se hablaba de las candidaturas de Arsene Wenger o Lise Klaveness. Sin embargo, a sus 63 años, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) se convierte en la carta europea para disputar el poder a Infantino: tiene asegurado 55 votos (de las federaciones europeas) de un total de 211. La confederación apostó por él tras expresar su preocupación por el rumbo de la FIFA y reclamar unidad en la comunidad futbolística internacional. Ahora, esos 55 votos deberán romper los más de 100 que tendría Infantino.

Gianni Infantino tendrá dos rivales en las elecciones de la FIFA: ¿quiénes buscan quitarle la presidencia?

La elección tiene una explicación doméstica. Diallo llegó a la presidencia de la FFF en enero de 2023, durante la salida de Noël Le Graët, debilitado por polémicas y acusaciones de acoso sexual. Heredó una institución golpeada y asumió la tarea de recomponer su credibilidad. Su gestión ha buscado estabilidad administrativa, continuidad deportiva y acuerdos comerciales. Ese balance le ha permitido presentarse ante Europa como un administrador solvente.

El dirigente que resuelve

En el frente económico, uno de sus movimientos relevantes fue renovar hasta 2034 el contrato con Nike, proveedor de indumentaria de las selecciones francesas. El acuerdo, valorado en unos 100 millones de euros anuales, refuerza la capacidad comercial de una federación que representa a una de las marcas más reconocibles del fútbol.

En la cancha, Francia no sumó títulos mayores durante su mandato, aunque conservó su lugar entre las selecciones protagonistas. El equipo masculino alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026 bajo Didier Deschamps. Diallo también tomó decisiones simbólicas. Tras la relación distante que Le Graët mantuvo con Zinedine Zidane, el actual presidente abrió la puerta para que el campeón mundial sea considerado como eventual sucesor de Deschamps.

Según reporta AFP, su apuesta por Thierry Henry para dirigir al equipo olímpico francés en París 2024 tuvo un desenlace concreto: la medalla de plata. En el fútbol femenino, el camino fue menos amable. Diallo resolvió la crisis entre Corinne Diacre y varias referentes al sustituir a la entrenadora por Hervé Renard en 2023. Sin embargo, el cambio no produjo grandes conquistas, ni con Renard ni bajo el actual seleccionador, Laurent Bonadei.

Gianni Infantino adelantó que la crisis provocada por el nuevo coronavirus podría acarrear profundos cambios en el mundo del fútbol. "Estimemos los daños, miremos cómo podemos cubrirlo, hagamos sacrificios y volvamos a arrancar”, señaló este lunes. (Foto: AFP) / ATTILA KISBENEDEK

Ese recorrido revela fortalezas y límites. Diallo es un dirigente técnico, formado en derecho público y empresarial en Sciences Po París. Antes de incorporarse a la FFF en 2021, pasó casi tres décadas al frente de la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol, organización que representa los intereses de los clubes franceses. Su trayectoria se construyó en la negociación y la gestión, más que en la exposición mediática.

Su vínculo con la FIFA

Diallo, también, tiene experiencia en el sistema internacional. Desde 2003 ejerce como juez único en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, donde conoce conflictos contractuales y laborales del fútbol global. La UEFA destaca su experiencia en distintos niveles del deporte. Fuera de Europa, no obstante, su nombre carece del reconocimiento que acompaña a Infantino.

En los últimos años, Diallo ha intentado salir del despacho y ganar presencia pública. Ha acompañado al presidente francés Emmanuel Macron en encuentros diplomáticos, entre ellos el viaje a Egipto de abril de 2025 para impulsar una alianza futbolística. Dirigir el fútbol también exige interlocución con gobiernos, patrocinadores y dirigentes de otras regiones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar (QNCC) en Doha el 19 de noviembre de 2022, antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial de Qatar 2022. - Infantino respondió a los críticos occidentales del historial de derechos humanos de Qatar en su conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo el 19 de noviembre, criticando su "hipocresía". (Foto de GABRIEL BOUYS / AFP) / GABRIEL BOUYS

El desafío excede su hoja de vida. Infantino llega cuestionado por su intento de abrir competiciones como el Mundial a fondos privados de inversión, pero conserva apoyos decisivos de las confederaciones de Asia, Sudamérica y África (cerca de 150 votos). Esa red constituye una ventaja frente a una candidatura europea que todavía debe convertirse en una coalición global.

Diallo no representa una rebelión de grandes nombres ni una figura capaz de disputar a Infantino la atención pública. Su apuesta es ofrecer gestión, experiencia institucional y una promesa de recomponer la confianza. La discreción que lo mantuvo lejos de los reflectores puede ser su credencial y su obstáculo. Para llegar a la cima de la FIFA no bastará con convencer a Europa: tendrá que demostrar que el resto del mundo está dispuesto a seguirlo.

SOBRE EL AUTOR