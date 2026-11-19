Cuando tenía 6 años, el niño Kozo Tashima se animó a jugar fútbol luego de ver los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Lo marcó para siempre. “Desde entonces, ha dedicado su vida a impulsar el crecimiento del deporte en Japón”, escribió Andrew Mckirdy de la agencia AFP sobre el postulante asiático que quiere el trono de Gianni Infantino en la FIFA.

Sin embargo, Tashima aprendió a mirar el fútbol como algo más que un juego cuando salió de Japón para estudiar en Alemania. En Colonia encontró otra manera de entrenar y de entender el deporte como herramienta social. Décadas después, aquella formación y una carrera lejos de los titulares sostienen su apuesta más ambiciosa: llegar a la presidencia de la FIFA y llevar a Zúrich lo que define como la integridad japonesa.

A los 68 años, el expresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA) se incorporó a la carrera por dirigir el organismo mundial. Su federación presentó formalmente la candidatura, y esperan el respaldo de las otras 46 federaciones que conforman la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Si postulación se suma a una disputa en la que también aparecen Gianni Infantino y Philippe Diallo, presidentes de la FIFA y de la Federación Francesa de Fútbol, respectivamente. Tashima no llega con el ruido de una campaña global. Su argumento es otro: la ética debe ocupar un lugar central en un fútbol atravesado por el dinero y los intereses políticos, reporta AFP.

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“En esta era de negocios y dinero, el deporte debe defender firmemente su integridad”, sostuvo Tashima en declaraciones posteriores a su postulación. AFP aseguro que quiere trasladar a la sede de la FIFA el estricto sentido de la ética que atribuye a Japón. La plantea como una prueba para saber si la FIFA tiene capacidad de “purificarse”.

De Japón hacia Alemania

Nació en Kumamoto y fue capitán del equipo que conquistó el campeonato nacional de secundaria. En un Japón sin liga profesional, imaginó ser profesor de educación física.

Ingresó a la universidad y fue convocado por la selección absoluta. Tras graduarse, jugó en un club amateur. Luego viajó a Alemania para formarse como entrenador y estudiar en la Universidad Alemana del Deporte de Colonia.

Allí encontró un fútbol distinto. La preparación física y los métodos de entrenamiento respondían a una lógica científica que todavía no veía en Japón. “Ya en 1980, el entrenamiento en Alemania era sumamente científico y sistemático”, recordaría después, informa AFP. El choque cultural se convirtió en una revelación: regresó convencido de que debía trasladar esos conocimientos a su país.

FIFA president Gianni Infantino gestures during a press conference at the Venezuelan Football Federation (FVF) at the Olympic stadium of the Central University of Venezuela, in Caracas on October 15, 2021. (Photo by Patrick FORT / AFP) / PATRICK FORT

De vuelta en Japón, entrenó a un equipo universitario y se incorporó a la JFA. Trabajó en programas de desarrollo y dirigió selecciones juveniles. Su recorrido fue una escalera de responsabilidades federativas.

Su carrera como dirigente

En 2016 fue elegido presidente de la JFA, cargo que ejerció hasta 2024. También integró el comité ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol y el Consejo de la FIFA. Una de sus decisiones más delicadas llegó antes del Mundial de Rusia 2018: destituyó al seleccionador Vahid Halilhodzic, pese a que Japón ya estaba clasificado.

El técnico bosnio mantenía una relación difícil con varios futbolistas y fue reemplazado por Akira Nishino. Japón alcanzó los octavos de final y cayó ante Bélgica. Tashima defendió una idea que retrata su manera de entender el cargo: la responsabilidad no se delega. “Como presidente, toda la responsabilidad recaía en mí”, explicó, según informa AFP. No había contratado a Halilhodzic, pero consideraba que debía responder por la decisión.

La candidatura japonesa

En 2024 dejó la presidencia de la JFA y fue nombrado presidente honorario. Asegura que quiere contribuir al desarrollo del fútbol mundial. Cuestionó la decisión de la FIFA de levantar una sanción al estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial de este año, tras una intervención del presidente Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hace una pausa durante una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar (QNCC) en Doha el 19 de noviembre de 2022, antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial de Qatar 2022. - Infantino respondió a los críticos occidentales del historial de derechos humanos de Qatar en su conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo el 19 de noviembre, criticando su "hipocresía". (Foto de GABRIEL BOUYS / AFP) / GABRIEL BOUYS

El episodio alimentó sus dudas sobre la independencia de las decisiones deportivas frente a presiones externas. Para Tashima, la integridad debe expresarse en las reglas y en la forma de aplicarlas.

Su candidatura cuenta con el respaldo de la federación japonesa, aunque insiste en que no se trata de ganar o perder. “Lo que importa es compartir con el mundo la integridad que el fútbol japonés ha construido a lo largo de los años”, afirma.

El hombre que empezó a jugar inspirado por unos Juegos Olímpicos mira ahora el fútbol desde otra dimensión. Quiere discutir qué valores deben gobernar el fútbol mundial. En una carrera dominada por dirigentes de gran exposición, Tashima ofrece una propuesta distinta y necesaria: que la FIFA vuelva a hablar de ética antes que de negocios.

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