Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel.

Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas.

Clasificados Concacaf al Mundial 2026

Panamá

Curazao

Haití

Clasificados al Repechaje