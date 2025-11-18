Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel.
Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.
La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas.
Clasificados Concacaf al Mundial 2026
- Panamá
- Curazao
- Haití
Clasificados al Repechaje
- Jamaica
- Surinam
