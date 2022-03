Las dos últimas jornadas de las Eliminatorias se vivirán en simultáneo y podrán ser seguidas a detalle en Perú, donde se espera que la selección asegure uno de los cupos para Qatar 2022 ante Uruguay y Paraguay.

VER | Fechas y horarios confirmados para la última jornada doble de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022

A excepción del Argentina-Venezuela no definitorio de la fecha 17, los últimos encuentros del certamen se jugarán a la misma hora, pero eso no será impedimento para que puedan ser vistos en vivo. A continuación, descubre qué canales transmitirán los encuentros a través de Movistar TV.

En la jornada del jueves 24 de marzo, Perú vs. Uruguay, Colombia vs. Bolivia, Brasil vs. Chile y Paraguay vs. Ecuador jugarán a las 6:30 de la tarde (hora peruana) y las incidencias de los duelos se verán a través de cuatro señales.

En tanto, el martes 29, los cinco últimos cotejos también se verán en simultáneo por los canales Movistar Deportes (señal 3 - 703), Movistar Plus (6 - 706), Movistar Eventos (11), Gol Perú (14- 714) y Movistar Eventos 2 (15-715).

La fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará entre el jueves 24 y viernes 25 de marzo, mientras que la última jornada se desarrollará el martes 29, dio a conocer la dirección de competiciones y operaciones de la CONMEBOL.

