Diego Godín llegó a Montevideo para sumarse a la concentración de la ‘Celeste’ de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Uruguay se enfrentará a Argentina, como local, y visitará a Bolivia, dos duelos decisivos para el técnico Óscar Tabárez y el ‘Faraón’ habló sobre la situación del ‘Maestro’.

Octubre fue un mes muy duro para Uruguay, pues los resultados no lo acompañaron y cayó en la zona de repechaje, por lo que el futuro de Tabárez quedó en la cuerda floja. En su llegada al Aeropuerto de Carrasco, Diego Godín habló sobre la crisis charrúa, pero resaltó el compromiso de todo el plantel en la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Como capitán he estado en contacto con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Era una situación que nos preocupaba y que a nadie se le pasó por alto”, arrancó diciendo Godín. En otro momento, el capitán de Uruguay aseguró que no es quien decide el futuro del ‘Maestro’. “A mi nadie me dijo si Tabárez tenía que seguir o no tenía que seguir y es la primera cosa que tengo que aclarar”, sentenció.

Paños fríos

La crisis futbolística e interna de Uruguay generó un terremoto con opiniones divididas, pues se habló que la salida de Óscar Tabárez de la ‘Celeste’ era lo mejor para el plantel. Sin embargo, otro grupo de futbolistas, exjugadores, directivos, hinchas y periodistas deportivos aseguraba que el ‘Maestro’ debía seguir al mando.

Durante esos días claves una información apuntaba a que Diego Godín era uno de los que decidiría la continuidad de Tabárez; sin embargo, el ‘Faraón’ puso paños fríos y desmintió la información. “Como capitán hablé con todas las parte, pero nadie me preguntó nada, yo tengo mi opinión formada”, arrancó diciendo.

Minutos después, agregó: “Diego Godín no va a decidir quién es el técnico de la selección uruguaya, ni del Cagliari, ni del Atlético de Madrid. Mi apoyo personal, porque llevamos 15 años juntos, es incondicional y va a seguir hasta que él siga y yo siga en la selección”, finalizó el ‘Faraón’.

Uruguay recibirá a Argentina este viernes 12 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 y luego visitará a Bolivia el martes 16 del mismo mes. La ‘Celeste’ es quinto en la tabla de posiciones con 16 puntos y buscará cerrar el año con dos victorias que le permitan poner calma a la interna.

