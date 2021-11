Las Eliminatorias Qatar 2022 se viven en todo el mundo y Georgia ha dado la gran sorpresa al derrotar por 2-0 a Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Uno de los seguidores incondicional de la competencia es MisterChip y tuvo una peculiar celebración por la victoria del pequeño país georgiano.

El doblete de Khvicha Kvaratskhelia (61′, 77′) le permitió a Georgia sumar su segunda victoria en las Eliminatorias Qatar 2022 y alcanzar los 7 puntos. A pesar que Suecia era la favorita para quedarse con el triunfo, el equipo de Sagnol supo frenar el poderío de Ibrahimovic y compañía, por lo que MisterChip festejó el resultado.

“Te como los hue... Georgia. Te los como. ¡Vamos!”, escribió el estadista español en sus redes sociales. Como era de esperarse, esta publicación alcanzó rápidamente la interacción con los cibernautas y sobretodo de los hinchas de Georgia, que sueña con seguir sumando en las Eliminatorias Qatar 2022.

TE COMO LO HUEVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSS GEORGIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



TE LOS COMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 11, 2021

¿Movidas en el grupo?

Suecia y Georgia integran el Grupo B de las Eliminatorias Qatar 2022 de Europa y el cuadro de Zlatan Ibrahimovic es líder de la zona con 15 puntos, a la espera de lo que haga España (2°). La Furia Roja de medirá con Grecia desde as 14:45 p.m. y el equipo de Luis Enrique podría dormir en la cima de este bombo de quedarse con la victoria.

“Siempre hay presión, no hay un solo partido en el que no haya habido la presión de ganar. Este equipo ha demostrado que con presión rinde, sin presión no seríamos la selección española”, dijo el miércoles Luis Enrique. Cabe indicar que las celebraciones de MisterChip son porque con la derrota de Suecia, España puede adueñarse de la punta del Grupo B y encaminar su clasificación a Qatar 2022.

