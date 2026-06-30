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Resumen

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“Ellos se formaron en academinas, nosotros venimos de la tierra colorada”: Alfaro y la emotiva frase para eliminar a Alemania del Mundial. (Foto: Difusión).
“Ellos se formaron en academinas, nosotros venimos de la tierra colorada”: Alfaro y la emotiva frase para eliminar a Alemania del Mundial. (Foto: Difusión).
Por Marco Quilca León

Después de firmar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania por penales, Gustavo Alfaro encontró las palabras para explicar una hazaña que va mucho más allá del resultado. El entrenador argentino apeló a una comparación tan sencilla como poderosa: “Ellos se formaron en las academias, nosotros venimos de los nidos”. Con esa frase resumió la diferencia de origen entre una potencia histórica y una selección que aprendió a competir desde la adversidad, pero que jamás dejó de creer.

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