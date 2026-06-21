En una inexpliclable noche en Kansas City, Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante una épica Curazao en la segunda fecha del Grupo E y se complicó sus opciones de clasificar en el Mundial de Norteamérica 2026.

La selección de la Concacaf tuvo un héore inesperado: el portero Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

Asimismo, el portero centroamericano realizó el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido del Mundial para quedar con su arco en cero.

Tim Howard, en el 2014, realizó 16 paradas en el duelo entre Estados Unidos y Bélgica; sin embargo, terminó concediendo dos goles en la prórroga.

“Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota porque estuve cerca”, bromeó el arquero, elegido mejor jugador del partido.