A sus 24 años, Emanuel Mammana se encuentra recuperándose de la rotura de los ligamentos cruzados para volver a integrar la plantilla profesional del Zenit de Rusia. El ex River Plate, quien ya ha debutado en la selección argentina, confesó los peores momentos que vivió durante su carrera tras la muerte de su padre.

En diálogo con el diario argentino Olé, el defensa central explicó: ”Nunca se me cruzó la idea de dejar de jugar, ni cerca. Por la edad que tengo, no. Sí sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá...".

Luego acotó: “Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces. Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”.

Emanuel Mammana ha enfrentado a Jefferson Farfán en la Premier League de Rusia | Foto: AP

¿Qué hizo para salir de ese mal momento?

Según el propio jugador, River Plate y sus seres queridos lo ayudaron a salir de ese mal momento: “Estaba en la pensión y desde el club me apoyaron al ciento por ciento. De hecho, al funeral de mi papá vinieron tres Traffic con todos los chicos a saludarme. De a poco, con toda esa ayuda, y pensando en el esfuerzo que él había hecho para que pudiera jugar al fútbol, comprendí que tenía que darle para adelante y cumplir mis sueños. Por mí y por mi papá”.

El defensa argentino se encuentra realizando la etapa final de su recuperación tras una operación de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. “Antes de la cuarentena estaba cerca de volver a trabajar con el grupo. Ahora, estoy ejercitándome a través de la aplicación Zoom". Se espera que para el retorno a los entrenamientos ya pueda integrar el primer equipo.

