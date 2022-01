Una dura historia acompaña al inminente nuevo defensor de River Plate, Emanuel Mammana, quien ya rescindió contrato con Zenit de Rusia y sería confirmado en breve por el ‘Millonario’ como nuevo refuerzo. En la víspera del anuncio, el zaguero habló sobre su regreso al equipo y recordó cómo lo ayudó cuando estuvo al borde del suicidio. “Agradezco de corazón a la persona que me salvó”, dijo antes de encarar un nuevo inicio en Argentina.

En una reciente entrevista, el defensa dio detalles del momento más difícil de su vida, hace 10 años, tras sufrir la muerte de su padre y quedar huérfano. “Pasé cosas duras como la pérdida de mis padres, las lesiones fueron momentos feos, pero no duros”, expresó en diálogo con radio La Red.

“Todos los que perdieron a sus papás saben lo duro que es. Tuve las ganas de suicidarme, estuve a punto de hacer una locura. Una persona que me sacó me salvó la vida. Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomar el tren, vi que venía y estuve a punto de tirarme, pero me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Mis papás no hubieran querido eso”, relató este jueves Mammana, que ya había perdido a su madre de niño.

En julio de 2022 ya había hablado sobre el tema con Olé: “Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”, reveló aquella vez.

En esta nueva oportunidad, el defensor también recordó los sacrificios de su padre para que no pasara hambre, gracias a la ayuda del club de sus amores. “De chico comía gracias a lo que me daba River. Mi papá decía que no tenía hambre para que yo comiera”, recordó emocionado.

De regreso en casa

Con River Plate está todo casi cerrado, reconoció Emanuel Mammana, quien viene de jugar a préstamo en el Sochi.

“Estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque quiere volver a casa”, agregó. “(A Gallardo) le dije que quiero aportar lo mejor que pueda para el equipo. Cuando surgió la chance pedí que se rechazara todo. No quise escuchar ninguna oferta. Las cosas con River están bastante avanzadas. Si Dios quiere, pronto pegamos la vuelta”, sentenció el jugador de 25 años.

