Jorge Célico vivió horas de incertidumbre en Emelec luego del empate 2-2 ante Delfín, un resultado que lo dejó al borde del despido. Tras ese partido, el técnico no acudió a la conferencia de prensa y se despidió de sus jugadores en el camerino, lo que alimentó los rumores de su salida. Incluso se mencionó a Miguel Falero como su posible reemplazo interino, dando por hecho que el ciclo de Célico había llegado a su fin.

Sin embargo, al día siguiente, la dirigencia del club sorprendió al anunciar que Célico continuaría como entrenador del primer equipo. El propio Jorge Guzmán, directivo de Emelec, fue quien confirmó que la decisión había sido revertida tras una nueva reunión de la Comisión de Fútbol.

Esta marcha atrás estuvo motivada por factores como la inversión realizada en fichajes solicitados por el DT, el costo económico de una rescisión y el hecho de que el proyecto deportivo aún se encontraba en curso.

Sin embargo, el entrenador comentó que el jueves 26 de junio, el presidente del club le escribió por WhatsApp para informarle que estaba despedido.

“Me enteré anoche, increíblemente por chat. A las 23:30 me escribió el presidente del club (Jorge Guzmán) diciendo que ya no me presente y que mi cargo estaba a disposición. Fue vía WhatsApp. Es realmente vergonzoso”, expresó el DT para Mundo Deportivo.

