Emelec vs. Deportivo Lara EN VIVO ONLINE vía Facebook Watch por Grupo B de la Copa Libertadores 2019

Emelec vs. Deportivo Lara EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2019, este jueves 7 de marzo, desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y 10:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Facebook Watch. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Emelec y Deportivo Lara harán su primera presentación en el certamen continental, en una serie que también integran Cruzeiro y Huracán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara.

Emelec vs. Deportivo Lara: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (viernes 8 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (viernes 8 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (viernes 8 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (viernes 8 de marzo)

España - 4:00 a.m. (viernes 8 de marzo)

Una sanción por incidentes con aficionados en la anterior edición del torneo continental obligará a jugar el partido a puerta cerrada en el estadio Metropolitano de la ciudad de Cabudare (noroeste de Venezuela).



Ninguno de los dos clubes ha tenido un arranque fulgurante en la presente temporada. El Deportivo Lara es undécimo en el Apertura venezolano con ocho puntos en seis fechas; Emelec recién conoció la victoria el pasado sábado en la tercera jornada de la liga ecuatoriana y sus jugadores piden paciencia a la hinchada.

"Es un partido anhelado por todos. Queremos dejar en alto no solo el nombre del Deportivo Lara, sino el de toda Venezuela. Tenemos una oportunidad bonita para hacer respetar la localía", dijo a periodistas el volante ofensivo David Centeno.



Los 'Eléctricos', asiduos invitados de la Copa Libertadores, llegan con la misma expectativa, si bien admiten conocer muy poco al conjunto rojinegro.



"Todavía no hemos visto los videos del rival con el cuerpo técnico. Hemos seguido sus resultados por internet. Hace poco se inició la Liga de Venezuela y sabemos poco", declaró el martes el arquero y referente de Emelec, Esteban Dreer.



Emelec vs. Deportivo Lara: probables alineaciones

Deportivo Lara: Carlos Salazar, Leonardo Aponte, Marco Miers, Giacomo Di Gioirgi, Jeffre Vargas, Richard Figueroa, Bernaldo Manzano, Jesús Bueno, Johan Arrieche, Jesús Hernández y Gonzalo Di Renzo. DT: Leo González.

Emelec: Esteban Dreer, Juan Carlos Paredes, Marlon Mejía, José Hurtado, Óscar Bagüí, Dixon Arroyo, Nicolás Queiroz, Joel López Pissano, Billy Arce, Gabriel Cortez y Bryan Angulo. DT: Mariano Soso.



Con información de AFP