Emelec vs. El Nacional EN VIVO | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 de la Fase 1 de la Liga Pro de Ecuador, este miércoles 2 de septiembre desde la 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Golpeado por su reciente derrota, Emelec visitará a El Nacional, en otra dura prueba por la liga ecuatoriana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Emelec vs. El Nacional: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (jueves 3 de septiembre)

Previa del partido

Emelec ha tenido un irregular paso en la Liga Pro de Ecuador, desde que se reanudó la torneo. Los ’Eléctricos’ reaparecieron con una derrota ante Delfín y, tras ello, alternaron triunfos y caídas, la más reciente a manos de Técnico Universitario.

A estas altura del certamen, Emelec es undécimo, con 10 puntos, y el objetivo de llegar a la cima -hoy perteneciente a Liga de Quito (21)- parece una utopía, aunque matemáticamente es posible.

Pese a la delicada situación de Emelec, el presidente del club, Nassib Neme, salió a respaldar al entrenador Ismael Rescalvo y le renovó la confianza, en entrevista con el diario Expreso.

“El cuerpo técnico que comanda Ismael Rescalvo ha hecho y está haciendo un muy buen trabajo en todo sentido, aunque esa labor no está asociada a los resultados por diversos factores. Cuando el nivel de responsabilidad se transfiere indebidamente al entrenador es entonces cuando realmente comienzan los problemas y no somos ingenuos para no darnos cuenta de las cosas”, aseguró Neme.

El #Bombillo realiza sus entrenamientos en la Casa de la Selección, en #Quito. Mañana a las 7:00 pm se enfrentará a @elnacionalec en el estadio Atahualpa.#AzulEsElColor #DelBombilloSoy ⚡🔵 pic.twitter.com/sYwJhg0bRX — Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 1, 2020

El Nacional tampoco vive un buen presente en la Liga Pro de Ecuador, luego de perder 2-1 frente a Delfín, en su anterior presentación liguera.

Desde que se reactivó la competencia, El Nacional solo pudo conseguir cuatro 4 puntos de 15 posibles. En la tabla, el cuadro quiteño es duodécimo, con 9 unidades.

