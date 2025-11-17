Emelec vs. LDU Quito EN VIVO: ver transmisión del partido por semifinal de Copa Ecuador. Revisa a qué hora juegan y en qué canales ver el encuentro.
VerEmelec vs. LDU Quito EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio George Capwell por la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, a las 7:00 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

