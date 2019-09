Emelec vs. Liga de Quito: horarios y canales de TV para seguir el partido por la LigaPro de Ecuador

LigaPro de Ecuador | Emelec y Liga de Quito, dos de los equipos más ganadores del fútbol ecuatoriano, se enfrentarán en el estadio George Capwell por la jornada 25, este domingo 15 de septiembre. El vibrante partido está programado para disputarse desde las 16.15 horas y será transmitido a través de GolTV Ecuador y GolTV Latinoamérica; además podrás disfrutarlo EN VIVO y ONLINE vía futboTV y Fanatiz USA.

El Comercio te brindará el minuto a minuto del Emelec vs. Liga de Quito desde su web. Del mismo modo, te dará toda la información y detalles de la LigaPro de Ecuador, así como estadísticas, horarios de TV, videos, goles, polémicas, fechas de otros países y como ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

EN VIVO Emelec vs. Liga de Quito vía GolTV: sigue EN DIRECTO el partido por la LigaPro de Ecuador. (Foto: AFP) AFP

Emelec inicia la fecha 25 con una extraordinaria noticia, pues la LigaPro acató la resolución del TAS y declaró ganador al cuadro ‘eléctrico’ en el duelo que empató ante América de Quito, por mala inscripción de uno de sus jugadores. Los dirigidos por Ismael Rescalvo saben que esta situación tiene que ser tomada como un punto de inflexión, pues necesitan la victoria ante Liga de Quito para colocarse en el pelotón de equipos que disputarán los playoffs.

“Hemos podido trabajar en dobles sesiones, plantear y darnos cuenta de que somos capaces de lo que queremos. El equipo ha tenido un gran desempeño para enfocarse y tener presente que tenemos seis finales”, manifestó el entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo. El equipo de Guayaquil, con los puntos otorgados por el TAS, escaló a la novena posición con 32 unidades y, aunque se encuentra muy lejos del líder Macará (56 puntos), mantiene la expectativa de clasificar a la siguiente etapa de la LigaPro de Ecuador. Precisamente, LDU de Quito y El Nacional, marchan en la séptima y octava posición con 38 y 33 puntos, respectivamente.

Por su parte, el cuadro 'albo' sabe que una derrota ante Emelec apretaría más la tabla y complicaría sus aspiraciones de mantenerse entre los ocho primeros lugares del fútbol ecuatoriano. Esta situación la entiende a la perfección el entrenador de LDU de Quito, Pablo Repetto. El argentino asegura que el duelo “ante el equipo ‘eléctrico’ será duro, los dos equipos nos jugamos cosas muy importantes. Hay una ventaja en la tabla y hay que mantenerla”.

VER ONLINE Emelec vs. Liga de Quito vía GolTV: El cuadro albo necesita la victoria para mantener su ventaja sobre los 'eléctricos' en la tabla de posiciones. (Foto: AFP) AFP

LDU tiene sobre Emelec una cierta “paternidad” pues no pierde en el George Capwell hace tres partidos. La última derrota que sufrió el 30 de julio del 2017. Luego de ese partido fue victoria para Liga de Quito (1-0) en marzo de 2018, en diciembre igualaron a 0-0 y el último duelo quedó 1-1, este fue por la definición del título que a la postre se lo adjudicaron los albos.

“Con Emelec es un partido con mucha importancia para las aspiraciones de los dos, es fundamental ganar para afianzarnos nosotros en la tabla, y para ellos tratar de ganar para mantener posibilidades y meterse en el grupo de la clasificación”, indicó Pablo Repetto en la última conferencia de prensa.

Sobre estos últimos resultados, el estratega del cuadro eléctrico aseguró que los partidos, luego de jugarse con solo datos y no juegan en el presente de ambos equipos. “No se me cruza eso por la cabeza (no perder ante Emelec desde 2017), dos años son importantes, si sigue luego se hablará de más tiempo, pero solo es un registro”, sentenció Pablo Repetto.

Emelec vs. Liga de Quito | Horarios del partido:

15:15 horas - Honduras, Puerto Rico

16:15 - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:15 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

18:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

22:15 horas - Reino Unido

23:15 horas - España, Italia, Francia, Alemania