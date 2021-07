Dos episodios marcan a esta selección argentina de la última década. El “Hoy te convertís en héroe” que le dijo Javier Mascherano a Sergio Romero previo a la definición por penales de las semifinales del Mundial Brasil 2014 ante Holanda (hoy Países Bajos), y el “Mirá que te como, eh” de Emiliano Martínez a Yerry Mina en los disparos desde los doce pasos ante Colombia por las semis de la Copa América este último martes. Dos arqueros como protagonistas, siete años de diferencia y un mismo final: victoria de Argentina y pase a la final para enfrentar a Brasil este sábado a las 7 de la noche.

Ante el conjunto cafetero, Lionel Messi no fue un héroe solitario. Acostumbrado en esta Copa a ser la figura en cada partido con goles y asistencias, esta vez el ’10′ tuvo un socio: ‘Dibu’ Martínez. El portero se robó el show en los penales y con tres atajadas le dio la clasificación a la final a la ‘Albiceleste’ que sueña con ganar el torneo continental después de 28 años.

La historia de vida del portero es para aplaudir. A los 12 años dejó su hogar en Mar del Plata para mudarse a Buenos Aires buscando su futuro en el fútbol. Hizo divisiones menores en Independiente y antes de debutar fue comprado por el Arsenal de Inglaterra. Lejos de casa, ‘Dibu’ sufrió más de un revés: se estrenó en 2012 y luego fue prestado a distintos clubes hasta su regreso en la temporada 2019-20, cuando se coronó campeón de la FA Cup y Community Shield. Sin embargo, eso no ayudó a ganarse un puesto en el equipo ‘Gunner’ y fue transferido al Aston Villa, club que defiende desde septiembre del año pasado.

La selección de Argentina logró clasificar a la final de la Copa América tras vencer en tanda penales a su similar de Colombia. La final, pactada para este sábado, reunirá en el campo a las dos estrellas del fútbol sudamericano en un rencuentro con pronostico reservado. (Fuente :América TV)

Sin embargo, no fueron sus atajadas o su serenidad a la hora de pararse bajo los tres palos los que lo convirtieron en tendencia mundial el último martes. Fueron sus palabras frente a los ejecutantes colombianos los que recorrieron el mundo.

“Lo siento pero te como, hermano”, le repitió varias veces a Davinson Sánchez, central del Tottenham, a quien lo conoce de la Premier. “ Estás nervioso. Te estás riendo pero estás nervioso, eh. Ya te conozco a vos. Mirá que te lo atajo, mirá como te como, hermano ”, le decía a Yerry Mina, defensor del Everton, a quien también enfrentó en el torneo inglés. A ambos jugadores les atajó el disparo.

“ Te gusta esperar a vos, eh. Te gusta esperar, cag*** . Estabas hablando en el entretiempo”, le reprochaba a Miguel Borja antes de que el árbitro le pidiera que no se exceda en sus comentarios. Pero Martínez siguió: “Te conozco. Te gusta mirar, ¿no? Vamos, mírame a la cara, mírame a la cara”. El delantero colombiano sí anotó su penal y se cobró su revancha personal.

‘Dibu’ también le atajó el disparo a Edwin Cardona, aunque esta vez sin hacer uso de su “trabajo psicológico”, y fue el héroe de Argentina en la semifinal de la Copa América.

En medio de la algarabía y el llanto del propio Martínez en su abrazo con Lionel Messi, las redes sociales explotaban. La polémica estaba instaurada: ¿el comportamiento del portero argentino era antideportivo?

El exárbitro argentino, Javier Castrilli, condenó el actuar de su compatriota. “ Debió ser amonestado por conducta antideportiva antes del penal ejecutado por Mina y expulsado al festejar realizando gestos con ambos brazos extendidos y simultáneamente llevarlos arriba y hacia abajo en forma reiterada con una inequívoca lectura”, escribió en su cuenta de Twitter.

El abrazo de Emiliano Martínez y Lionel Messi. (Foto: Agencias)

Asimismo, usó como argumento una de las reglas de juego en la que señala que debe amonestarse por conducta incorrecta a un jugador que “distrae con palabra y comentarios a un adversario durante el juego o en una reanudación”.

José Luis Chilavert, legendario arquero paraguayo, por su parte, se pronunció hace un tiempo acerca de sus secretos para tapar penales, dándole la derecha a Martínez. “¿Qué pasa hoy en día cuando el jugador pone el balón en el punto penal? El arquero va y se queda tranquilo para que lo fusilen y eso no debe ser así. Cuando yo le movía el balón, cuando volvía, obviamente el jugador se ponía nervioso y si era un derecho le decía: ‘me tirás a la derecha’ ”, comentó en una entrevista al programa Fútbol Sin Cassete de DirecTv Sports.

El debate arrancó el último martes por la noche y seguramente seguirá en estos días. En ese contexto, El Comercio sumó a la opinión de Chilavert -extraída del archivo- la de otros cuatro especialistas para saber qué opinaban sobre el actuar de Emi Martínez: un delantero acostumbrado a patear penales, un exárbitro, un portero y un campeón del mundo.

Erick Delgado (30 años, portero de Cantolao)

“Lo que ocurrió en el Argentina-Colombia es normal que suceda en una definición. Pasa que con público y la bulla que estos generan no se escucha nada. Yo creo que es una estrategia válida, aunque es difícil recurrir a esta por todas las reglas y árbitros que hay. Pero no veo al portero arquero faltándole el respeto a sus rivales. Todo lo contrario, los colombianos cuando meten sus goles de penal bailan y parece en tono burlón, aunque seguramente es parte de su cultura futbolística”.

Jorge Ribolzi (68 años, campeón del mundo con Boca Juniors en 1977)

“En un partido definitorio, donde hay penales, más allá de la dosis de suerte, creo que hay algunas cosas puntuales que destacan, como la personalidad de Emiliano Martínez. Es un chico que recién empieza en la selección y mostró mucha presencia. Pero te soy honesto, esa pequeña parte [NdR: hablarles a jugadores colombianos] no me gustó. En el fútbol hay mucho cruce de palabras, pero son cosas pequeñas. Eso sí, yo lo veo a él como un loquito lindo, un tipo buena gente que se la jugó en ese momento. No es un arquero que habla con los rivales por ser fanfarrón o agrandando. No, no es así”.

Hernán Rengifo (38 años, delantero de Municipal)

“Son situaciones que siempre pasan en los partidos, la diferencia es que ahora se puede escuchar lo que dicen los futbolistas o cuando intercambian palabras con el propio árbitro. Después el fútbol es así y en todos los puestos. No solo cuando se va a patear un penal, también en cualquier jugada dividida. Creo que lo del arquero argentino es una estrategia y son palabras que se quedarán en eso”.

Alberto Tejada (64 años, exárbitro FIFA)

“Lo que hizo el portero Martínez fue un gaje del oficio. En todos los partidos en los que me tocó participar, los jugadores están interactuando constantemente, trabajando un poco la moral del adversario a través de conversaciones. Yo no vi ningún insulto fuerte o una ofensa contra los jugadores colombianos, inclusive escuché al árbitro apercibir al arquero, que está bien. Si hubiera sido peor, lo hubieran amonestado, pero no fue así. Pasa que ahora se escucha porque el estadio está vacío y todo se hace más dramático, pero es algo común en el fútbol”.

