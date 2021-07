Emiliano Martínez fue uno de las figuras en la consagración de la selección de Argentina en la Copa América 2021. El arquero albiceleste tomó el protagonismo de su equipo, junto a Lionel Messi en la tanda de penales contra Colombia en las semifinales, donde ‘Dibu’ atajó tres disparos.

La peculiar preparación antes de los disparos de Colombia se hizo viral en las redes sociales. ‘Dibu’ no dudó en lanzar frases a sus rivales como “mirá que te como, hermano”, como le dijo a Yerry Mina, quien falló su penal. Una semana después del título de la selección de Argentina en la Copa América 2021, el arquero habló sobre esa noche de ensueño.

En una entrevista a ‘Olé’, Martínez revela que el hablarle a sus rivales durante la tanda de penales es una costumbre que tiene desde hace muchos años y ha tenido buenos resultados. “Es algo que hago. No busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, expresó.

Todo en orden

En la semis, la selección de Argentina eliminó a Colombia desde los doce pasos y ‘Dibu’ Martínez tuvo una peculiar celebración que generó las críticas por parte de los hinchas cafeteros. “Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé”, explicó el arquero.

Finalmente, Emiliano Martínez develó que le envió un mensaje a Yerry Mina tras haberle atajado el penal y celebrado con un gesto poco subido de tono. ‘Dibu’ aseguró que todo fue con respeto y el defensa cafetero recibió favorablemente sus disculpas. “Le escribí diciendo ´discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido´. Él me contestó todo muy profesional”, dijo.

“El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”, concluyó.

