Emiliano Sala: línea de tiempo, desde su desaparición hasta el hallazgo de la avioneta | FOTOS

El pasado lunes 21 de enero, la avioneta que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala desde Francia hasta Gales, desapareció del radar cuando volaba encima del Canal de la Mancha. Así comenzó todo.

En pocos minutos, la noticia fue de carácter mundial. Emiliano Sala se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter y Facebook y las voces que rogaban por su estado de salud no se hicieron esperar.

Los clubes involucrados, lanzaron comunicados en el que expresaban su preocupación por Sala. Nantes de Francia acababa de vender la ficha del argentino al club galés Cardfiff FC, que milita en la Premier League de Inglaterra, por 17 millones de euros.

Al día siguiente, el jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, dijo desconocer los motivos de la desaparición de la avioneta, aunque se adelantó en decir que no esperaban encontrar a nadie con vida.

También salió a la luz un audio que el propio Emiliano Sala envió a amigos cercanos en el que expresaba su preocupación por el viaje a Cardiff. "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo".

El jueves 24 de enero, la policía de Guernsey, en Inglaterra, informó que ponían fin a la búsqueda del piloto (David Ibbotson) y del futbolista, agregando que las posibilidades de encontrarlos con vida eran remotas.

Familiares de Emiliano Sala, así como futbolistas y personalidades del deporte como Lionel Messi y el entrenador del Nantes, exigieron que se continúe con la búsqueda de la avioneta.

Incluso se generó una colecta para recaudar fondos y contratar servicios privados de profesionales en la materia y así hallar los restos de la avioneta y la de sus ocupantes. Futbolistas como Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Dimitri Payet, entre otros, aportaron importantes cantidades de dinero.

Mientras tanto, los partidos de la Premier League y de la Liga 1 de Francia guardaron un minuto de silencio por Emiliano Sala y los hinchas del Nantes y Cardiff dedicaron emotivos homenajes con pancartas, banderas y mosaicos en las tribunas.

El 28 de enero, la familia del jugador argentino anunció que reanudaban la búsqueda de la avioneta y sus ocupantes, tras haber recaudado cerca de 340 mil dólares.

El 30 de enero, Josette Bernard, una habitante de la localidad de Surtainville, al norte de Francia, mostró unas fotos en su celular de unas partes que se suponen eran de la avioneta extraviada.

Este domingo 3 de febrero, la oficina británica de investigación de accidentes aéreos (AAIB) confirmó que los restos del avión desaparecido hace dos semanas en el Canal de la Mancha fueron hallados en el fondo del mar.

Lo que corresponde ahora es que se saque a la superficie la aeronave. El buque del 'Air Accidents Investigation Branch' (AAIB), encargada de la investigación en el Reino Unido de los accidentes aéreos, supervisará la recuperación de los restos.