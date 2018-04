La emotiva carta de Louis van Gaal a Andrés Iniesta

Louis van Gaal, entrenador holandés que dirigió a su selección y a algunos de los clubes más importantes del mundo, le ha rendido homenaje a Andrés Iniesta. El reconocido técnico europeo escribió una carta en donde expresa su respeto y admiración por el volante español de 33 años.

“Cuando fui entrenador del Barcelona, siempre creí que era muy importante dar oportunidades a los jóvenes. Cada semana veía con mis colaboradores los partidos del filial. Seguía a futbolistas como Iniesta, Xavi, Motta... Con Andrés rápidamente pensé que merecía tener una oportunidad", dice van Gaal en el emotivo texto que dio a conocer "Marca".

Asimismo, el holandés agregó: "Observaba cómo trabajaba en el campo. También a Xavi. Mucha gente me decía que los dos eran iguales, pero yo consideraba que Iniesta tenía más calidad porque tácticamente era algo increíble. Él podía ver antes que nadie lo que había que hacer en espacios reducidos".

En tanto, el ex entrenador del Manchester United y del Barza afirmó que el 'Cerebro' compartía características en común con Lionel Messi. Sin embargo, había una virtud especial que lo distinguía al español del argentino.

"Ves ahora a Messi que es un jugador muy rápido, Andrés también lo era pero de manera diferente. Tiene una gran capacidad par driblar al estilo de Leo, pero en espacios reducidos tenía más calidad y rapidez de ejecución. Y esta cualidad ya se le observaba con 17 años".

Por último, Van Gaal hizo hincapié en la gran calidad de persona que poseía el futbolista español: "Me alegro mucho de que Iniesta haya tenido esta carrera tan brillante. No sólo porque es un gran jugador, sino porque es un excelente ser humano. Y esto en el mundo del fútbol actual no es nada fácil”.