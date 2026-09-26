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Resumen

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La delegación brasileña regresó a La Unión, Antioquia, donde ocurrió el accidente que dejó 71 fallecidos en 2016.
La delegación brasileña regresó a La Unión, Antioquia, donde ocurrió el accidente que dejó 71 fallecidos en 2016.
Por Marco Quilca León

Diez años después, Chapecoense volvió al lugar donde cambió para siempre su historia. La delegación del club brasileño llegó este viernes hasta el Cerro Gordo, en La Unión, Antioquia, donde el avión de LaMia que trasladaba al equipo hacia Medellín se estrelló el 28 de noviembre de 2016. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y familiares participaron de un emotivo homenaje en memoria de las 71 personas que perdieron la vida en aquella tragedia.

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