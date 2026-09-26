Diez años después, Chapecoense volvió al lugar donde cambió para siempre su historia. La delegación del club brasileño llegó este viernes hasta el Cerro Gordo, en La Unión, Antioquia, donde el avión de LaMia que trasladaba al equipo hacia Medellín se estrelló el 28 de noviembre de 2016. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y familiares participaron de un emotivo homenaje en memoria de las 71 personas que perdieron la vida en aquella tragedia.

El ambiente fue de absoluto silencio. Los integrantes del actual plantel se acercaron hasta las cruces y placas que recuerdan a cada una de las víctimas y luego subieron hasta el punto donde se encuentra una gran cruz blanca. Allí también estuvieron autoridades de La Unión y representantes del Consulado de Brasil. Durante la ceremonia se entregaron dos objetos cargados de simbolismo: una placa con las coordenadas y la hora exacta del accidente y el indicador de combustible del avión que se estrelló aquella noche.

Uno de los momentos más conmovedores tuvo como protagonista a Hélio Neto, uno de los seis sobrevivientes del accidente. El exdefensor, de 41 años, regresó nuevamente al lugar donde estuvo a punto de perder la vida. Frente al mural con las fotografías de quienes fallecieron, recordó que aquella noche viajaba para disputar “la final de mi vida” y luego pidió a los presentes que rezaran juntos un padrenuestro.

La emoción también alcanzó a Alex Passos, presidente de Chapecoense. Después de las palabras de Neto, el dirigente intentó dirigirse a los presentes, pero terminó quebrándose y llorando. El plantel lo acompañó en silencio antes de continuar con la ceremonia, en una jornada en la que el recuerdo de los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y tripulantes fallecidos volvió a hacerse presente.

EL EMOTIVO HOMENAJE DE CHAPECOENSE ⚫️



Familiares, jugadores, cuerpo técnico y staff del plantel se reunieron a rezar en el lugar donde ocurrió el accidente aéreo a 10 años de la tragedia.



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El regreso a Colombia forma parte de una serie de homenajes por los diez años de la tragedia. Chapecoense se enfrentará este sábado 26 de septiembre con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde debía disputarse la primera final de la Copa Sudamericana 2016. El encuentro fue denominado “Partido de la Amistad Eterna”, en referencia al vínculo que nació entre ambos clubes después del accidente.

La tragedia ocurrió cuando el avión que transportaba a la delegación brasileña hacia Medellín se estrelló en el Cerro Gordo, cuando Chapecoense viajaba para disputar ante Atlético Nacional la final de la Copa Sudamericana. Murieron 71 personas y solo seis sobrevivieron. Diez años después, el regreso del club brasileño al lugar del siniestro no fue para jugar una final, sino para recordar a quienes nunca pudieron llegar a Medellín y mantener viva una historia que unió para siempre a Chapecó y Colombia.

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