El último fin de semana, PSG perdió de manera sorpresiva contra Rennes por una nueva jornada de la Ligue 1 y los medios franceses no dudaron en criticar duramente a Lionel Messi, una de las figuras del cuadro parisino.

“No vimos la extravagancia del balón al pie que estamos acostumbrados a ver. El argentino intentó trabajar para su equipo llegando sobre todo a recuperar balones en sus treinta metros, antes de hundirse en un segundo tiempo”, dijo L’Equipe sobre el delantero argentino.

“Transmisiones fallidas e influencia limitada. El reciente campeón del mundo sufrió como el año pasado dentro del Roazhon Park”, publicó por su parte Le Parissien.

Empero, el cuestionamiento más duro llegó por parte de RMC Sport, que dedicó las siguientes palabras: “Hizo media temporada buena porque se estaba preparando para el Mundial, estaba entrenando. Ahora, se acabó. Es titular porque Galtier, el gran revolucionario con Campos, lo deja en el campo”.

Lionel Messi y PSG son señalados en Francia tras la derrota del PSG vs. Rennes. Foto: EFE. / YOAN VALAT

Neymar tampoco se salva

El brasileño también fue el centro de “ataques” de la prensa francesa. “Al igual que contra el Angers a mitad de semana, bajó mucho para buscar balones y con demasiada frecuencia trató de marcar la diferencia solo. Resultado: perdió pelotas en zonas delicadas y casi nunca provocó peligro en el área del Rennes. Preocupante rendimiento a poco menos de un mes de la Champions y de la ida de octavos ante el Bayern”, señaló L’Equipe.

“El brasileño tenía demasiados desperdicios para existir en este partido. Se vino abajo en varios duelos y nunca consiguió influir en el juego de su equipo. Casi siempre derrotado bajo presión”, apuntó Le Parissien sobre ‘Ney’.

“¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol? No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de Final 8 en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”, arremetió RMC Sport con la firma de su periodista Daniel Rolo.