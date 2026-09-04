El clásico de Costa Rica entre LDA Alajuelense y Saprissa se juega este fin de semana por el Torneo Apertura de la Liga Promérica 2026. El partido se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo clave por la lucha en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs Saprissa HOY por Liga Promérica?

El clásico nacional iniciará a las 20:00 horas en Costa Rica (San José).

Horarios en otros países:

21:00 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

22:00 en Venezuela y Bolivia

23:00 en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

20:00 en México y Centroamérica

LDA Alajuelense vs Saprissa EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el clásico por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Promérica desde el estadio Alejandro Morera Soto. (Foto: @ldacr / @deportivosaprissa / Composición MAG) / Piero Hatto

¿En qué canal ver Alajuelense vs Saprissa EN VIVO por Liga Promérica?

El partido será transmitido en Costa Rica a través de:

FUTV (FUTV Premium), canal oficial del fútbol tico

¿Dónde ver Alajuelense vs Saprissa ONLINE por Liga Promérica?

Para ver el partido en streaming, las opciones son:

Plataforma digital de FUTV Premium

Servicios de TV por suscripción como Liberty o Kölbi (con acceso al canal)

Alineaciones de LDA Alajuelense vs Saprissa