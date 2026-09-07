Fluminense y Platense se enfrentarán en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en un partido de alta tensión en el Estadio Maracaná, este martes 8 de septiembre. Ambos clubes llegaron a esta instancia tras derrotar a sus respectivos rivales en la tanda de penales. El ‘Flu’ dejó en el camino a Independiente Rivadavia, mientras que el ‘Calamar’ hizo lo propio con Coquimbo Unido. A continuación, te compartimos los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión del partido.

¿A qué hora juega Fluminense vs. Platense por Copa Libertadores 2026?

El compromiso de vuelta se disputa este martes 8 de septiembre de 2026. Para que no te pierdas el pitazo inicial, te presentamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 19:00 horas.

19:00 horas. Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00 horas.

18:00 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.

¿Qué canal transmite Fluminense vs. Platense en directo?

La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en toda Sudamérica a través de las cadenas oficiales de televisión y sus respectivas plataformas digitales de streaming.

En Chile: Se puede ver por televisión en el canal ESPN 5 y vía streaming online mediante la plataforma Disney+ Premium .

Se puede ver por televisión en el canal y vía streaming online mediante la plataforma . En Argentina: La cobertura televisiva está a cargo de Fox Sports y Telefe , mientras que el streaming oficial es transmitido por Disney+ Premium y mitelefe .

La cobertura televisiva está a cargo de , mientras que el streaming oficial es transmitido por . En Perú, Colombia y Ecuador: El partido se sintoniza en televisión por ESPN y de forma digital en la app Disney+.

¿Dónde ver Fluminense vs. Platense ONLINE por internet?

Si prefieres seguir el compromiso desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas de streaming oficiales para ver el fútbol en vivo por internet de forma legal:

En Chile y Argentina: El partido se transmite online y de manera exclusiva a través de la aplicación Disney+ Premium .

El partido se transmite online y de manera exclusiva a través de la aplicación . En Perú, Colombia, Ecuador y el resto de Sudamérica: Se puede seguir en vivo por internet mediante la plataforma global de Disney+ (planes estándar y premium).

Se puede seguir en vivo por internet mediante la plataforma global de (planes estándar y premium). En Estados Unidos: Para los usuarios norteamericanos, la señal online está disponible a través de Fubo TV (mediante la señal integrada de beIN SPORTS).

Formaciones confirmadas de Fluminense vs. Platense

Ambos directores técnicos ponen lo mejor de su plantel disponible para buscar la clasificación directa a los cuartos de final de la Copa.