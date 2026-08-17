Independiente Rivadavia recibe a Fluminense este martes 18 de agosto del 2026 en el Estadio Malvinas Argentinas por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto argentino logró un valioso empate sin goles en el Estadio Maracaná ante el gigante brasileño. En una oportunidad inmejorable para pasar a los cuartos de final, cerrará la serie en condición de local.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Independiente Rivadavia vs. Fluminense por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 12:00 a.m. del miércoles

Sigue la transmisión del partido de Independiente Rivadavia vs. Fluminense en vivo online por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) / MAURO PIMENTEL

¿Dónde ver Independiente Rivadavia vs. Fluminense EN VIVO por Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Independiente Rivadavia vs. Fluminense EN VIVO por la octavos de final de la Copa Libertadores será transmitido a través de FOX Sports por cable en Argentina.

Si deseas ver el partido de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en Perú mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Independiente Rivadavia vs. Fluminense EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. --- Disney+ Premium Paraguay 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 4:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 8:00 p.m. beIN SPORTS fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Independiente Rivadavia vs. Fluminense por Copa Libertadores

Fecha : Martes 18 de agosto del 2026.

: Martes 18 de agosto del 2026. Partido : Independiente Rivadavia vs. Fluminense

: Independiente Rivadavia vs. Fluminense Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium Estadio: Malvinas Argentinas.

¿En qué canal ver Independiente Rivadavia vs. Fluminense por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Fluminense por Copa Libertadores en Colombia?

En Bolivia, el partido de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Independiente Rivadavia vs. Fluminense por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Bolívar vs. Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.