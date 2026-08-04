Inter Miami vs. Atlético San Luis se verán las caras este miércoles 5 de agosto por la fecha 1 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Nu Stadium. Con Lionel Messi reintegrado en la plantilla, el conjunto ‘rosado’ espera dar el golpe sobre la mesa y reiterar su favoritismo en el certamen. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.
¿Dónde ver Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026?
La transmisión del partido entre Inter Miami vs. Atlético San Luis EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.
Si deseas ver el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass y FOX Sports.
¿A qué hora juega Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026?
El partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis por Leagues Cup 2026 empieza a las 6:30 PM de Perú este miércoles 5 de agosto del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m.
¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|6:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Colombia
|6:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Ecuador
|6:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Argentina
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Brasil
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Paraguay
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Uruguay
|8:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Chile
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Bolivia
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Venezuela
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|México
|5:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
|Estados Unidos
|7:30 p.m.
|---
|MLS Season Pass
Horario, canal TV y dónde ver Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto del 2026.
- Partido: Inter Miami vs. Atlético San Luis
- Horario: 6:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: MLS Season Pass
- Estadio: Nu Stadium
¿En qué canal ver Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.
¿En qué canal ver Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.
¿Cómo ver Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis por la fecha 1 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, y FOX Sports