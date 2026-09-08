icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Inter Miami vs. Chicago Fire con Lionel Messi el miércoles 9 de septiembre por la MLS 2026 en el Soldier Field. (Foto: AFP)
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Inter Miami vs. Chicago Fire con Lionel Messi el miércoles 9 de septiembre por la MLS 2026 en el Soldier Field. (Foto: AFP)
/ GIORGIO VIERA

Adrián Puga

de asumirá otro reto este miércoles 9 de septiembre de 2026 cuando visite a Chicago Fire en el Soldier Field. El partido, correspondiente a una nueva jornada de la Conferencia Este de la , encuentra a ambos equipos en realidades similares. Los ‘rosados’ se ubican en la segunda casilla con 43 unidades, mientras que Chicago Fire lo siguen en la tercera posición con 38 puntos.

Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City por Leagues Cup. (Foto: AFP)
Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City por Leagues Cup. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega el Inter Miami vs. Chicago Fire HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro del astro argentino, te dejamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

  • Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
  • Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30 horas
  • México, Costa Rica y Honduras: 18:30 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Chicago Fire en vivo?

La transmisión de este compromiso para toda Latinoamérica y el resto del mundo estará a cargo de manera exclusiva a través de la televisión paga e internet mediante el MLS Season Pass en la aplicación Apple TV. Para sintonizar el juego se requiere contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.

¿Dónde ver online el partido de Inter Miami vs Chicago Fire gratis o por streaming?

Para ver online el partido de Inter Miami vs. Chicago Fire, la única opción legal y en alta definición en América Latina es la plataforma oficial de la liga. Deberás ingresar a la app de Apple TV desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android), tablet, computadora o Smart TV, y contratar el MLS Season Pass.

Es importante destacar que, por derechos de transmisión en la región, no habrá transmisión gratuita por canales de televisión abierta ni por plataformas de cable tradicionales (como ESPN o Fox Sports). La MLS centraliza todo su contenido en su pase de temporada, el cual ofrece planes mensuales o por el resto de la temporada completa.

Alineaciones probables de Inter Miami vs Chicago Fire

Ambos entrenadores mandarán lo mejor que tienen disponible al terreno de juego para asegurar los tres puntos:

  • Formación de Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.
  • Formación de Chicago Fire: Christopher Brady; Jonatha Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott, Andrew Gutman; Anton Jönsson Salétros, Djé D’Avilla, Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Puso Dithejane.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.