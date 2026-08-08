Inter Miami vs. Monterrey se verán las caras este sábado 8 de agosto por la fecha 2 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Nu Stadium. Con Lionel Messi ya reintegrado al plantel y con un doblete en la primera jornada, los ‘rosados’ esperan dar el golpe de autoridad sobre la mesa ante unos ‘Rayados’ siempre difíciles de roer. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Inter Miami vs. Monterrey EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Inter Miami vs. Monterrey por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Pachuca vs. Cincinnati es MLS Season Pass.

Sigue la transmisión del partido de Inter Miami vs. Monterrey en vivo por la fecha 2 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Nu Stadium.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

El partido de Inter Miami vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 empieza a las 7:00 PM de Perú este sábado 8 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Chile 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 8:00 p.m. --- MLS Season Pass México 6:00 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 8:00 p.m. --- MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026

Fecha : Sábado 8 de agosto del 2026.

: Sábado 8 de agosto del 2026. Partido : Inter Miami vs. Monterrey

: Inter Miami vs. Monterrey Horario : 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: Nu Stadium

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs. Monterrey por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs.Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Monterrey por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Monterrey por la fecha 2 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.