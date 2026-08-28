Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Inter Miami de Lionel Messi desea volver a la senda del triunfo este sábado 29 de agosto de 2026 cuando reciba al Montréal en el Nu Stadium. El partido, correspondiente a una nueva jornada de la Conferencia Este de la MLS 2026, encuentra a ambos equipos en realidades totalmente opuestas, lo que promete noventa minutos de alta intensidad en Miami.
¿A qué hora juega el Inter Miami vs. Montréal HOY?
Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro del astro argentino, te dejamos los horarios oficiales según tu país de residencia:
- Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas
- Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 18:30 horas
- México, Costa Rica y Honduras: 17:30 horas
¿Qué canal transmite Inter Miami vs Montréal en vivo?
La transmisión de este compromiso para toda Latinoamérica y el resto del mundo estará a cargo de manera exclusiva a través de la televisión paga e internet mediante el MLS Season Pass en la aplicación Apple TV. Para sintonizar el juego se requiere contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.
¿Dónde ver online el partido de Inter Miami vs Montréal gratis o por streaming?
Para ver online el partido de Inter Miami vs. Montréal, la única opción legal y en alta definición en América Latina es la plataforma oficial de la liga. Deberás ingresar a la app de Apple TV desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android), tablet, computadora o Smart TV, y contratar el MLS Season Pass.
Es importante destacar que, por derechos de transmisión en la región, no habrá transmisión gratuita por canales de televisión abierta ni por plataformas de cable tradicionales (como ESPN o Fox Sports). La MLS centraliza todo su contenido en su pase de temporada, el cual ofrece planes mensuales o por el resto de la temporada completa.
Alineaciones probables de Inter Miami vs Montréal
Ambos entrenadores mandarán lo mejor que tienen disponible al terreno de juego para asegurar los tres puntos:
- Formación de Inter Miami: Dayne St Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Carlos Casemiro, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.
- Formación de Montreal: Thomas Gillier; Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso; Matthew Longstaff, Daniel Pereira, Victor Loturi; Noah Streit, Prince Osei Owusu, Daniel Ríos.