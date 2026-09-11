Inter Miami de Lionel Messi asumirá un nuevo reto este sábado 12 de septiembre de 2026 cuando reciba a Nashville SC en el Nu Stadium de Miami. El partido, correspondiente a una nueva jornada de la Conferencia Este de la MLS 2026, encuentra a ambos equipos en realidades similares. Los ‘rosados’ se ubican en la segunda casilla con 44 unidades, mientras que Nashville SC es lidera la tabla de posiciones con 53 puntos.

Inter Miami vs. Nashville SC (Photo by Chandan Khanna / AFP) / CHANDAN KHANNA

¿A qué hora juega el Inter Miami vs. Nashville SC HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro del astro argentino, te dejamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas

20:30 horas Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

19:30 horas Colombia, Perú, Ecuador: 18:30 horas

18:30 horas México, Costa Rica y Honduras: 17:30 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Nashville SC en vivo?

La transmisión de este compromiso para toda Latinoamérica y el resto del mundo estará a cargo de manera exclusiva a través de la televisión paga e internet mediante el MLS Season Pass en la aplicación Apple TV. Para sintonizar el juego se requiere contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.

¿Dónde ver online el partido de Inter Miami vs Chicago Fire gratis o por streaming?

Para ver online el partido de Inter Miami vs. Nashville SC, la única opción legal y en alta definición en América Latina es la plataforma oficial de la liga. Deberás ingresar a la app de Apple TV desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android), tablet, computadora o Smart TV, y contratar el MLS Season Pass.

Es importante destacar que, por derechos de transmisión en la región, no habrá transmisión gratuita por canales de televisión abierta ni por plataformas de cable tradicionales (como ESPN o Fox Sports). La MLS centraliza todo su contenido en su pase de temporada, el cual ofrece planes mensuales o por el resto de la temporada completa.

Alineaciones probables de Inter Miami vs Nashville SC

Ambos entrenadores mandarán lo mejor que tienen disponible al terreno de juego para asegurar los tres puntos: