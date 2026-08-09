Manchester City y Atlético Madrid se verán las caras este domingo 9 de agosto del 2026 por partido amistoso en el Estadio Mundialista de Seúl. En un partidazo digno de la Champions League, ambas escuadras se batirán a duelo en Corea del Sur con el fin de afinar detalles para el inicio de la temporada regular. ¿Qué canales transmiten el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada? Conoce en qué canales ver el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 9 de agosto del 2026 desde el Estadio Mundialista de Seúl.
Para España, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid será transmitido a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar+ por cable y streaming.
El partido de Manchester City vs. Atlético Madrid será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Disney+ Premium.
En Perú, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y CBS Sports Network.
¿A qué hora juega Manchester City vs. Atlético Madrid por HOY?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 8:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 7:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 6:00 horas.
- México: 5:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 7:00 horas.
- España: 13:00 horas.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Manchester City vs. Atlético Madrid por partido amistoso
- Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026
- Partido: Manchester City vs. Atlético Madrid
- Hora: 5:00 (MEX); 7:00 ET (USA); 6:00 (PER/COL/ECU); 8:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN, Movistar Liga de Campeones
- Streaming: Disney+ Premium, Movistar+
- Estadio: Estadio Mundialista de Seúl
¿En qué canal transmiten Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por amistoso en España?
En España, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- Movistar Liga de Campeones
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por amistoso en Perú?
En Perú, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por amistoso en México?
En México, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?
En Argentina, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?
En Colombia, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Manchester City vs. Atlético Madrid por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO vía streaming a través de CBS Sports Network y Paramount+.
- Paramount+
- CBS Sports Network