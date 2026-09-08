Palmeiras recibe a Liga de Quito este miércoles 9 de septiembre del 2026 en el Allianz Parque de Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Ya se enfrentaron el año pasado en la Libertadores, en las semifinales, y el equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira salió airoso con un milagro en casa. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por la Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por los cuartos de final de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 12:00 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. --- Paramount Paraguay 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 6:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 4:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores

Fecha : Miércoles 9 de septiembre del 2026.

: Miércoles 9 de septiembre del 2026. Partido : Palmeiras vs. Liga de Quito

: Palmeiras vs. Liga de Quito Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium.

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium. Estadio: Allianz Parque

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.