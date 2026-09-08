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Resumen

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Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Adrián Puga

recibe a este miércoles 9 de septiembre del 2026 en el Allianz Parque de Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la . Ya se enfrentaron el año pasado en la Libertadores, en las semifinales, y el equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira salió airoso con un milagro en casa. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por la Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por los cuartos de final de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7:00 p.m.
  • España: 12:00 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina7:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil7:00 p.m. ---Paramount
Paraguay7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile6:00 p.m.ESPN Premium Disney+ Premium
Bolivia6:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela6:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México4:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos6:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores

  • Fecha: Miércoles 9 de septiembre del 2026.
  • Partido: Palmeiras vs. Liga de Quito
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium.
  • Estadio: Allianz Parque

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

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