Real Madrid y Málaga se enfrentan este domingo 30 de agosto del 2026 por la tercera jornada de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega a este duelo con excelentes sensaciones futbolísticas tras una preparación implacable, aunque severamente condicionado por un brote masivo de lesiones en su plantilla. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Málaga HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, DAZN, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Espanyol por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Málaga el domingo 30 de agosto por la fecha 3 de LaLiga.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Málaga EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Málaga EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 30 de agosto del 2026 desde el estadio Santiago Bernabéu.

Para España, el partido de Real Madrid vs Málaga será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Málaga será televisado por DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Málaga, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Málaga HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 12:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 11:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 10:00 horas.

México: 9:00 horas.

Estados Unidos (ET): 11:00 horas.

España: 19:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Málaga por LaLiga

Fecha: Domingo 30 de agosto del 2026

Domingo 30 de agosto del 2026 Partido: Real Madrid vs Málaga

Real Madrid vs Málaga Hora: 9:00 a.m. ET / 11:00 a.m. PT (USA); 10:00 (PER/COL/ECU); 12:00 (ARG/URU)

9:00 a.m. ET / 11:00 a.m. PT (USA); 10:00 (PER/COL/ECU); 12:00 (ARG/URU) Canales TV: DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por LaLiga TV y Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Mosvistar Plus.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Málaga EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Málaga por la fecha 3 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.