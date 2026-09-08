Saprissa y Cartaginés se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el estadio Ricardo Saprissa Aymá por los cuartos de final-ida de la Copa Centroamericana Concacaf. ¿Dónde ver el partido de Saprissa vs. Cartaginés HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Saprissa vs. Cartaginés por TV Cable, mientras que Disney+ Premium lo pasa por streaming.
¿Qué canal transmite Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido de Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 9 de septiembre del 2026 desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.
Para Costa Rica, el partido de Saprissa vs. Cartaginés será transmitido a través de Disney+ Premium por TV cable y streaming.
El partido de Saprissa vs. Cartaginés será televisado por Disney+ Premium para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+.
Finalmente, en México la transmisión va a través de FOX y FOX One por cable y streaming.
¿A qué hora juega Saprissa vs. Cartaginés por Copa Centroamericana Concacaf 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:06 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 21:06 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:06 horas.
- Honduras / Costa Rica: 19:06 horas.
- Estados Unidos (ET): 21:06 horas.
- España: 3:06 horas.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Saprissa vs. Cartaginés por Copa Centroamericana Concacaf 2026
- Fecha: miércoles 9 de septiembre del 2026
- Partido: Saprissa vs. Cartaginés
- Hora: 19:06 (MEX); 21:06 ET (USA); 20:06 (PER/COL/ECU); 22:06 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: FOX
- Streaming: Disney Plus
- Estadio: Dignity Health Sports Park
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en México?
En México, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX One.
- FOX One
- FOX
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Saprissa vs. Cartaginés HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Saprissa vs. Cartaginés por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por CBS Sports Golazo, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- CBS Sports Golazo
- Paramount+