Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo 28 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles. Ambas selecciones superaron la fase de grupos por primera vez en su historia y buscan prolongar su sueño mundialista. El orden defensivo y la velocidad al contragolpe de los africanos medirán la intensidad, presión alta y vocación ofensiva del conjunto norteamericano. Un duelo inédito de estilos donde el ganador sellará su boleto a octavos. ¿Qué canales transmiten el partido de Sudáfrica vs. Canadá en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Sudáfrica vs. Canadá según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Sudáfrica vs. Canadá el domingo 28 de junio por dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

¿A qué hora juega Sudáfrica vs. Canadá HOY por Mundial 2026?

El partido Sudáfrica vs. Canadá por dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana) y 1:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Sudáfrica vs. Canadá

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Brasil: 16:00

Paraguay: 16:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

México: 13:00

Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 15:00 (GMT-6), 16:00 (GMT-7) y 17:00 (GMT-8).

España: 21:00

Guatemala: 12:00

Nicaragua: 12:00

Costa Rica: 12:00

Panamá: 12:00

Honduras: 12:00

Puerto Rico: 12:00

República Dominicana: 12:00

Canales TV que transmiten Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por Mundial 2026

El Sudáfrica vs. Canadá por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Sudáfrica vs. Canadá será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de Sudáfrica vs. Canadá se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Canadá ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Sudáfrica vs. Canadá será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.