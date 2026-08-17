Universidad Católica recibe a Estudiantes de La Plata este martes 18 de agosto del 2026 en el Claro Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro chileno, que no pisa unos cuartos en el máximo torneo continental hace 15 años, rescató un valioso empate 1-1 el jueves gracias a unos de los pocos ataques que insinuó en el estadio Uno en La Plata.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m. del miércoles

Sigue la transmisión del partido de Independiente Universidad Católica vs. Estudiantes por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Universidad Católica vs. Estudiantes EN VIVO por la octavos de final de la Copa Libertadores será transmitido a través de Chilevisión, ESPN 5 y Disney Plus en Chile.

Si deseas ver el partido de Universidad Católica vs. Estudiantes por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN 2 en Perú mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universidad Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Universidad Católica vs. Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Colombia 7:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Ecuador 7:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Argentina 9:30 p.m. FOX Sports Disney Plus Brasil 9:30 p.m. --- Disney Plus Paraguay 9:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Uruguay 9:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Chile 8:30 p.m. ESPN 5, Chilevisión Disney Plus Bolivia 8:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Venezuela 8:30 p.m. ESPN 2 Disney Plus Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS fuboTV

Horario, canal TV y dónde ver Universidad Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores

Fecha : Martes 18 de agosto del 2026.

: Martes 18 de agosto del 2026. Partido : Universidad Católica vs. Estudiantes

: Universidad Católica vs. Estudiantes Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium Estadio: Claro Arena

¿En qué canal ver Universidad Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Universidad Católica vs. Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Universidad Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores en Chile?

En Bolivia, el partido de Universidad Católica vs. Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 5, FOX Sports y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Universidad Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Universidad Católica vs. Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.