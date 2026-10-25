La ceremonia de El Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre a partir de las 3:00 PM (hora peruana) en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. En una edición más de la gala más importante del fútbol, Lamine Yamal y Kylian Mbappé parten como favoritos para llevarse el trofeo individual a mejor jugador de la temporada 2025/2026. ¿Qué canal TV transmite la ceremonia del Balón de Oro 2026? ESPN transmite la ceremonia de El Balón de Oro en Sudamérica por cable y Disney+ Premium por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, México, Estados Unidos, España, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Londres.

Revisa qué canales TV transmiten la ceremonia del Balón de Oro 2026 EN VIVO desde el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿En qué canal TV transmiten ceremonia del Balón de Oro 2026 EN VIVO?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 será trasnmitida por ESPN para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y Disney+ Premium lo transmite por streaming.

Por otro lado, en España lo transmiten por televisión en Movistar Plus+ y DAZN, y de manera online por Movistar+. En México, la transmisión va en exclusiva por DAZN, ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del partido va por TUDN, CBS Sports, ViX y DAZN. Estas señales las podrás ver por cable y streaming.

¿Dónde ver TV ONLINE, ceremonia del Balón de Oro 2026?

La transmisión ONLINE de la ceremonia del Balón de Oro será a través de Disney+ Premium en países de Sudamérica, mientras que en México va por DAZN App.

En España, la transmisión de la ceremonia del Balón de Oro va por DAZN App y Movistar+ y en Estados Unidos a través de ViX.

¿A qué hora empieza la ceremonia del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro empieza a las 3:00 PM de Perú y 10:00 PM de España este lunes 26 de octubre del 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se relalizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.