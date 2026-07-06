Estados Unidos (USA) enfrenta a Bélgica este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Seattle. La selección estadounidense es la única anfitriona que sigue en carrera, y al frente tendrá a un combinado que viene herido aunque siempre peligrosa. ¿Qué canales transmiten el partido de Estados Unidos (USA) en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Estados Unidos vs Bélgica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 6 de julio del 2026 desde el Estadio Seattle.

Para Perú, el partido de Estados Unidos vs Bosnia y Bélgica será transmitido a través de DirecTV Sports y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Estados Unidos vs Bélgica será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Estados Unidos vs Bélgica, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.

México: 18:00 horas.

Estados Unidos (ET): 20:00 horas.

España: 2:00 horas del jueves

¿Qué canal TV transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:00 PM DirecTV, Paramount+ México 6:00 PM ViX Estados Unidos 8:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 9:00 PM Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ Ecuador 7:00 PM Telea,azonas, DGO, DirecTV, Paramount+ Colombia 7:00 PM Radio Nacional de Colombia, DirecTV, DGO, Paramount+ Chile 8:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ Venezuela 8:00 PM DirecTV, Paramount+ Bolivia 8:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 9:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+ Brasil 9:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 9:00 PM Gen, Trece, Unicanal Puerto Rico 6:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 6:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 6:00 PM TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX Costa Rica 6:00 PM FOX+ y ViX República Dominicana 6:00 PM Pio Deportes, CDN y ViX Honduras 6:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 6:00 PM Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX España 2:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026

Fecha: Lunes 6 de julio del 2026

Lunes 6 de julio del 2026 Partido: Estados Unidos vs Bélgica

Estados Unidos vs Bélgica Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)

18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Telemundo, DirecTV, DAZN, RTVE, TyC Sports, La 1 y Tigo Sports

Telemundo, DirecTV, DAZN, RTVE, TyC Sports, La 1 y Tigo Sports Streaming: Paramount+, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Seattle

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo.

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

Flow TV

TyC Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de AUF TV, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DGO

DirecTV Sports

Paramount+

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV Sports

DGO

Paramount+

Televen

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX