Paraguay vs Nicaragua se enfrentarán este viernes 5 de junio de 2026 a las 17:15 hora paraguaya en el Estadio Defensores del Chaco. . Este encuentro servirá como el partido de despedida para la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro antes de viajar al Mundial de la FIFA 2026. ¿Quieres saber en qué canales transmiten el partido de la Albirroja HOY? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Paraguay vs Nicaragua el viernes de junio por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Defensores del Chaco.

¿Qué canal transmite Paraguay vs Nicaragua EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido amistoso entre Paraguay vs Nicaragua EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 5 de junio del 2026 desde el Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

Para Perú, el partido de Paraguay vs Nicaragua será transmitido a través de Tigo Sports por cable y streaming.

En Nicaragua, el partido entre Paraguay vs Nicaragua podrá verse en cables y TV abierta a través de Canal 6 Nicaragua y NicaSports.

¿A qué hora juega Paraguay vs Nicaragua por partido amistoso?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:15 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:15 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:15 horas.

Nicaragua: 16:15 horas.

Estados Unidos (ET): 18:15 horas.

España: 12:15 horas.

¿Qué canal TV transmite Paraguay vs Nicaragua EN VIVO por partido amistoso?

País Horarios Canal TV y Streaming Paraguay 7:15 PM Tigo Sports Nicaragua 4:15 PM Canal 6 y NicaSports.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Paraguay vs Nicaragua por partido amistoso

Fecha: viernes 5 de junio del 2026

viernes 5 de junio del 2026 Partido: Paraguay vs Nicaragua

Paraguay vs Nicaragua Hora: 16:15 (GUA); 18:15 ET (USA); 17:15 (PER/COL/ECU); 19:15 (ARG/URU/PAR)

16:15 (GUA); 18:15 ET (USA); 17:15 (PER/COL/ECU); 19:15 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Tigo Sports, Canal 6 y NicaSports

Tigo Sports, Canal 6 y NicaSports Streaming: TiGo App

TiGo App Estadio: Defensores del Chaco

¿En qué canal transmiten Paraguay vs Nicaragua EN VIVO hoy por amistoso en Paraguay?

En Paraguay, el partido Paraguay vs Nicaragua por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la selección nacional para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de TiGo App.

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs Nicaragua hoy por amistoso en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Paraguay vs Nicaragua por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Canal 6 y NicaSports, señal que posee los derechos de la selección de Nicaragua, y también se podrá ver vía streaming a través de la app de NicaSports.

Canal 6

NicaSports

¿Cuándo se juega el Paraguay vs Nicaragua por amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Paraguay vs Nicaragua se juega el viernes 5 de junio de 2026 en el Estadio Defensores del Chaco.