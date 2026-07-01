Por Adrián Puga

enfrenta a por los dieciseisavos de final del en el estadio Toronto. El Mundial se prepara para sacar los pañuelos. Sin importar el resultado de la vibrante pugna entre Portugal y Croacia, el jueves en Toronto, la mayor cita del fútbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric. ¿Qué canales transmiten el partido de Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Portugal vs. Croacia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Portugal vs. Croacia EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Portugal vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 1 de julio del 2026 desde el Estadio Toronto.

Para Perú, el partido de Portugal vs. Croacia será transmitido a través de América TV, DirecTV, DGO y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Portugal vs. Croacia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En España, el partido de Portugal vs. Croacia, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia por Mundial 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 20:00 horas.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 19:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 18:00 horas.
  • México: 17:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 19:00 horas.
  • España: 1:00 horas del viernes.

¿Qué canal TV transmite Portugal vs. Croacia EN VIVO por Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú6:00 PMAmérica TV, DirecTV Sports y Paramount+
México5:00 PMViX
Estados Unidos7:00 PMFOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina8:00 PMFlow Sports, DGO, DirecTV Sports, Paramount+
Ecuador6:00 PMDirecTV Sports, Paramount+
Colombia6:00 PMGol Caracol, RCN, DirecTV Sports, Paramount+
Chile7:00 PMChilevisión, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+
Venezuela7:00 PMinter, DirecTV Sports, Paramount+
Bolivia7:00 PMRed Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
Uruguay8:00 PMDirecTV Sports, Paramount+
Brasil8:00 PMDisney+ Premium y CazéTV
Paraguay8:00 PMGen y Trece
Puerto Rico5:00 PMTelemundo y UNIVERSO
Nicaragua5:00 PMViX y Tigo Sports
Guatemala5:00 PMFOX, Canal 10 y Tigo Sports
Costa Rica5:00 PMFOX+
República Dominicana5:00 PMCDN Deportes y Pio Deportes
Honduras5:00 PMViX y Tigo Sports
El Salvador5:00 PMViX y Tigo Sports
España1:00 AMDAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Portugal vs. Croacia por Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 1 de julio del 2026
  • Partido: Portugal vs. Croacia
  • Hora: 17:00 (MEX); 19:00 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 20:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: América TV, Gol Caracol, RCN, DirecTV, DAZN, Canal 5, Azteca 7, DAZN y Tigo Sports
  • Streaming: Paramount+, ViX, DGO, América TVGO, Movistar+
  • Estadio: Toronto

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV
  • DGO
  • América TV
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Paramount+
  • Flow Sports

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

  • DirecTV
  • Gol Caracol
  • RCN
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Chilevisión
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

  • DirecTV Sports
  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Popu TV.

  • Unicanal
  • Popu TV

¿En qué canal transmiten Portugal vs. CroaciaEN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

  • Red Uno
  • Unitel
  • Tigo Sports
  • Entel TV

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

  • FOX Network
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Tubi
  • FOX One
  • SiriusXM FC
  • Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

  • DAZN
  • Movistar+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Portugal vs. Croacia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

  • Tigo Sports
  • ViX
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.